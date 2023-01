Di Linh: Bắt quả tang 2 đối tượng tự xưng cộng tác viên báo chí có hành vi cưỡng đoạt tài sản

(LĐ online) - Sáng 6/1, Công an huyện Di Linh cho biết đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản đối với 2 đối tượng tự xưng là cộng tác viên Tạp chí TTV Việt Nam và thoinet.vn.

Phạm Văn Trường và Phạm Tiến Minh

Trước đó, vào trưa ngày 4/1, Công an huyện Di Linh nhận được tin báo của bà Nguyễn Thị Dung là kế toán của Công ty TNHH LHP Tiến Phong (Thôn 3, xã Hoà Ninh, huyện Di Linh) về việc có 2 phóng viên báo chí cưỡng đoạt của bà số tiền 4,5 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện đã nhanh chóng cử lực lượng xuống điều tra, xác minh được biết, trước đó, do biết Công ty TNHH LHP Tiến Phong đang xin giấy phép khai thác khoáng sản, 2 đối tượng Phạm Văn Trường (48 tuổi, trú tại Tổ 4, phường Hoa Lư, TP Pleiku, Gia Lai) và và Phạm Tiến Minh (47 tuổi, trú tại phường Tân Hiệp, TP Biên Hoà, Đồng Nai) tự xưng là cộng tác viên Tạp chí TTV Việt Nam và thoinet.vn đã gọi điện thoại cho Giám đốc Công ty TNHH LHP Tiến Phong hù dọa sẽ đăng bài lên mạng, nếu bị đăng sẽ không được cấp phép khai thác khoáng sản. Do lo sợ nên chủ doanh nghiệp này yêu cầu bà Dung đưa cho 2 đối tượng số tiền là 4,5 triệu đồng.

Qua làm việc, bước đầu 2 đối tượng Phạm Văn Trường và Phạm Tiến Minh đã thừa nhận hành vi vi phạm nói trên.

TIẾN DŨNG