Lạc Dương: Tạm giữ hình sự đối tượng tàng trữ ma túy đá

(LĐ online) - Ngày 4/1, Công an huyện Lạc Dương cho biết, qua nắm tình hình, lực lượng trinh sát phòng chống ma túy Công an huyện Lạc Dương và Công an thị trấn phát hiện đối tượng nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thị trấn Lạc Dương.

Tang vật ma túy Công an thu giữ từ đối tượng Quý

Theo đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 14h ngày 3/1, lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy Công an huyện phối hợp Công an thị trấn Lạc Dương đã tiến hành kiểm tra, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trung Quý (19 tuổi, ngụ Thị trấn Lạc Dương) mang theo trong quần Jean đang mặc trên người 3 túi nilon (loại túi Zip), kích thước 2,5 x 1,5 cm bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng trong suốt. Quý khai nhận là ma túy đá.

Khám xét nơi ở của Quý, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ thêm 9 túi nilon tương tự bên trong có chứa tinh thể màu trắng trong suốt cùng nhiều vật dụng để phân lẻ và sử dụng ma túy, Quý khai nhận là ma túy đá được Quý mua về để phân lẻ và bán cho các con nghiện trên địa bàn thị trấn Lạc Dương.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

C.PHONG