Chính phủ Ba Lan đạt thỏa thuận lịch sử ngừng khai thác than vào năm 2049

Chính phủ Ba Lan và công đoàn đại diện cho các thợ mỏ đã đạt được thỏa thuận lịch sử vào cuối tuần qua tại thành phố Katowice, ở khu vực phía nam Silesia sau nhiều ngày đàm phán.

Ảnh minh họa.

Trước đó, hàng trăm thợ mỏ đã biểu tình phản đối việc đóng cửa mỏ than hiện nay. Đây là lần đâu tiên quốc gia có ngành khai thác than cứng số 1 châu Âu quyết định mốc thời gian chấm dứt sử dụng than ở nước này vào năm 2049. Theo báo cáo, gần 75% sản lượng điện của Ba lan được cung cấp bởi các nhà máy đốt than, mức cao nhất trong EU.

Ông Dominik Kolorz, người đứng đầu công đoàn ở Silesia cho biết đây là một trong những thỏa thuận quan trọng nhất trong lịch sử của Ba Lan. Các thỏa thuận cũng đặt ra thời hạn để hoàn thành sản xuất than cứng trong các mỏ than hiện nay và sẽ bảo đảm đời sống và hỗ trợ cần thiết cho người lao động.

Thỏa thuận giữa chính phủ và các công đoàn đã được giới phân tích hoan nghênh như một bước tiến quan trọng đối với sự phát triển hiện nay của Ba Lan tuy nhiên vẫn cho rằng mốc 2049 vẫn là quá muộn. Ba Lan cũng nhiều lần nói rằng họ không thể cam kết thực hiện mục tiêu về khí hậu vào năm 2050 trên toàn EU, với lý do là không đủ chi phí kinh tế và xã hội của quá trình chuyển đổi.

Theo thỏa thuận, chính phủ đã hứa sẽ tìm kiếm sự ủng hộ của Ủy ban châu Âu (EC) để cung cấp viện trợ nhà nước cho việc tài trợ cho hoạt động sản xuất hiện tại, nhằm đảm bảo sự ổn định của các công ty khai thác than cứng.

(Theo vov.vn)