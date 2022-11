Việt Nam là quốc gia tích cực, trách nhiệm trong thực hiện cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu

Tại Cairo, Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) do Ai Cập đăng cai tổ chức tại thành phố Sharm El-Sheikh đang gấp rút hoàn thành những công việc then chốt, mang tính quyết định cuối cùng.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chia sẻ giải pháp và lộ trình của Việt Nam trong thực hiện các cam kết với WB về chống biến đổi khí hậu. Ảnh: Nguyễn Trường/TTXVN

Tham gia Hội nghị COP27 lần này, Đoàn Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực và được cộng đồng quốc tế đánh giá là quốc gia tích cực và có trách nhiệm trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN bên lề Hội nghị COP27 tại thành phố Sharm El-Sheikh, ông Phạm Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Biến đối Khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng Đoàn Việt Nam tham dự COP27, cho biết: "Giữa lúc thế giới đang chứng kiến khủng hoảng năng lượng và đà suy giảm kinh tế toàn cầu sau đại dịch COVID 19, nhiều quốc gia đã không thể triển khai thực hiện các cam kết đã nêu ra tại COP26 ở Glasgow trong năm ngoái về giảm phát thải khí nhà kính và mức đóng góp tài chính cho ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã nổi lên như một quốc gia tích cực do đã thực hiện được nhiều việc. Với sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ và của cả hệ thống chính trị, Việt Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện cam kết COP26, phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), phê duyệt kế hoạch giảm phát thải khí metan, đồng thời cụ thể hóa các mục tiêu và nhiệm vụ để thực hiện các cam kết về khí hậu. Trong NDC 2022, Việt Nam đã nâng cam kết lên cao hơn phù hợp với lộ trình đưa phát thải ròng về '0' vào năm 2050".

Theo ông Phạm Văn Tấn, nhiều đối tác quốc tế, đặc biệt là Anh, Mỹ và Liên minh châu Âu nói riêng cũng như Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) nói chung, đều đánh giá Việt Nam đã nhanh chóng triển khai các biện pháp và kế hoạch để biến cam kết thành hành động. Tại COP27, Việt Nam đã được mời tham gia và chia sẻ những công việc đã triển khai được cho đến thời điểm hiện tại. Điển hình là việc Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã có nhiều buổi làm việc với các tổ chức quốc tế và định chế tài chính quốc tế để trao đổi về nỗ lực của Việt Nam và cơ hội hợp tác tại Việt Nam.

Tại một số sự kiện lớn trong khuôn khổ Hội nghị COP27, như "Thúc đẩy Đóng góp do quốc gia tự quyết định: Tín hiệu đáng ghi nhận" do Tổng giám đốc Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) chủ trì ngày 15/11; cuộc họp hàng năm các nước tham gia cam kết metan do Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu John Kery chủ trì ngày 16/11 với sự tham gia của trên 40 bộ trưởng; cuộc họp cấp bộ trưởng của hơn 100 nước tham gia Tuyên bố metan ngày 17/11 do Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi hậu John Kery và Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu (EC) Frans Timmermans chủ trì, Việt Nam vinh dự được xướng tên và đã dành thời lượng đáng kể để phát biểu, chia sẻ. Tại các sự kiện này, Việt Nam khẳng định Chính phủ Việt Nam đã xây dựng kế hoạch, phê duyệt chiến lược để thực hiện các cam kết đưa ra tại COP26. Việt Nam cũng nhấn mạnh việc Việt Nam có thể tiến xa như thế nào trong thực hiện các cam kết của mình phụ thuộc vào việc thực hiện cam kết của các quốc gia khác cũng như sự hỗ trợ mà Việt Nam nhận được từ cộng đồng quốc tế.

Trả lời câu hỏi về kết quả hoạt động của Đoàn Việt Nam tại COP27, ông Phạm Văn Tấn cho rằng chắc chắc có nhiều ý kiến khác nhau về kết quả của Hội nghị COP27, nhưng kết quả lớn nhất của Đoàn Việt Nam tại hội nghị lần này là Việt Nam đã thể hiện là một quốc gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm trong thực hiện các cam kết quốc tế. Phát triển ít phát thải, đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050 và thích ứng với biến đổi khí hậu là con đường Việt Nam kiên định đi theo, vừa để phát triển bền vững đất nước, vừa để góp phần chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Chính vì vậy, rất nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã tìm cách gặp gỡ để trao đổi với Đoàn Việt Nam trong suốt 2 tuần diễn ra Hội nghị COP27, đặc biệt là trong những ngày Bộ trưởng Trần Hồng Hà có mặt tại thành phố Sharm El-Sheikh.

Trong những ngày đầu diễn ra Hội nghị COP27, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng đã nêu ra sáng kiến về sử dụng phần lớn nguồn lực huy động thông qua các cơ chế của Thoả thuận Paris nhằm hỗ trợ chuyển giao công nghệ và thực hiện các dự án thí điểm tại các nước đang phát triển để làm tiền đề, khơi thông nguồn vốn toàn xã hội đầu tư vào lĩnh vực giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu. Sáng kiến này đã được sử dụng để lồng ghép vào các nội dung thảo luận của COP27 trong suốt 2 tuần qua.

Phó trưởng Đoàn Việt Nam tại COP27 khẳng định: "Tôi đã tham gia các kỳ COP vài năm nay, nhưng tôi chưa bao giờ thấy được sức hút của Việt Nam như tại COP27 lần này. Điều này phản ánh những quyết định và kết quả triển khai thời gian qua của Việt Nam". Ông Phạm Văn Tấn cũng cho rằng để thực hiện các cam kết khí hậu, Việt Nam cần phải nỗ lực rất nhiều bằng chính các nguồn lực được huy động trong nước và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.

(Theo baotintuc.vn)