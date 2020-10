34 đội tranh tài tại Giải Aerobic các câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng

(LĐ online) - Đã có trên 350 VĐV của 34 đội tham gia tranh tài tại Giải Aerobic các câu lạc bộ (CLB) tỉnh Lâm Đồng 2020 vừa diễn ra trong ngày 18/10 tại thành phố Đà Lạt.

Bài biểu diễn của Trung tâm Văn hóa huyện Đơn Dương trong khối tiểu học

Đây là giải Aerobic học đường thường niên trong những năm gần đây do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tổ chức nhằm phát triển bộ môn Aerobic, tăng cường giáo dục thể chất, đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao trong trường học trên địa bàn tỉnh hiện nay.

34 đội tranh tài này chủ yếu là các đội đến từ các trường học trong tỉnh, phân thành 4 nhóm gồm khối mẫu giáo, khối tiểu học, khối trung học cơ sở (THCS) và khối trung học phổ thông (THPT).

Ban tổ chức trao giải cho khối mẫu giáo

Trong khối mẫu giáo gồm 13 đơn vị hầu hết đến từ các trường trên địa bàn Đà Lạt gồm Mầm non 11, Mầm non Xuân Thọ, Mầm non Anh Đào, Mầm non 5, Mầm non 12, Mầm non Xuân Trường, Mầm non 3, Mầm non Trạm Hành, Mầm non 7, Mầm non 2, Mầm non 9, Mầm non Tà Nung và Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi Lâm Đồng.

Trong khối tiểu học có 12 đơn vị; trong đó, có 9 đội đến từ huyện Đơn Dương gồm Tiểu học Suối Thông, Tiểu học Lâm Tuyền, Tiểu học Lạc Viên, Tiểu học Lạc Lâm, Tiểu học Đường Mới, Tiểu học Trần Quốc Toản, Tiểu học Nghĩa Lập, Tiểu học Quảng Lập; còn lại có 2 đơn vị của Đà Lạt gồm Tiểu học Nguyễn Trãi và Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi Lâm Đồng; 1 đơn vị của Đức Trọng là Tiểu học Kim Đồng.

Các đội dẫn dầu trong khối tiểu học

Trong khối THCS có 4 đơn vị gồm Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS huyện Đức Trọng, CLB Nine Kids - Đơn Dương, Trường THCS-THPT Xuân Trường - Đà Lạt và THCS Trần Phú - Đức Trọng.

Trong khối THPT có 5 trường tham gia gồm THPT Trần Phú - Đà Lạt, THCS-THPT Xuân Trường - Đà Lạt, THPT Lộc Phát - Bảo Lộc; THPT Gia Viễn - Cát Tiên và THPT Nguyễn Tri Phương - Bảo Lộc.

Trao giải cho khối THCS

Theo đánh gia của Ban tổ chức, giải năm nay có số lượng đội và VĐV đông hơn năm ngoái, chất lượng thi đấu tốt hơn nhiều. Hầu hết các đội xây dựng chương trình biểu diễn có tính chất sáng tạo, nền nhạc tươi vui, thực hiện được các yêu cầu đặt ra của giải, nhiều đội có những động tác khó, có bài xếp hình đẹp mắt.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba cho từng khối, các đội tham dự còn lại đều được giải khuyến khích.

Các đội giành huy chương trong khối THPT

Trong khối mẫu giáo, giải nhất (cùng huy chương vàng) thuộc về đội Mầm non 2 - Đà Lạt, giải nhì (cùng huy chương bạc) thuộc về Mầm non Tà Nung, 2 giải ba (cùng huy chương đồng) thuộc về Mầm non Xuân Thọ và Mầm non 12.

Trong khối tiểu học, giải nhất thuộc về Trung tâm Văn hóa Đơn Dương, giải nhì thuộc về Tiểu học Nghĩa Lập - Đơn Dương, 2 giải ba cũng thuộc về 2 trường Đơn Dương gồm Tiểu học Trần Quốc Toản và Tiểu học Suối Thông.

Đội Trường THPT Gia Viễn - Cát Tiên đạt giải nhì khối THPT

Trong khối THCS, giải nhất thuộc về CLB Nine Kids - Đơn Dương, giải nhì Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Đức Trọng; 2 giải ba THCS Trần Phú - Đức Trọng và THCS-THPT Xuân Trường - Đà Lạt.

Trong khối THPT, giải nhất THPT Trần Phú - Đà Lạt, giải nhì THPT Gia Viễn - Cát Tiên, 2 giải ba THPT Lộc Phát - Bảo Lộc và THCS-THPT Xuân Trường - Đà Lạt.

VIẾT TRỌNG