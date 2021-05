Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế thông báo thời điểm tới Nhật Bản

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach sẽ tới thăm Nhật Bản vào ngày 12/7, chỉ 11 ngày trước lễ khai mạc Olympic Tokyo.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), ông Thomas Bach.

Trong thông báo ngày 19/5, Phó Chủ tịch IOC - ông John Coates - cho biết kế hoạch trên đã được Chủ tịch IOC nêu trong một bức thư gửi các quan chức phụ trách công tác tổ chức Olympic Tokyo, trong đó ông Coates là người chủ trì Ủy ban điều phối của IOC.

Ban đầu, ông Bach dự định đến thăm Nhật Bản vào giữa tháng 5, để tham gia sự kiện rước đuốc ở tỉnh Hiroshima và có cuộc hội đàm cùng Thủ tướng nước chủ nhà Suga Yoshihide. Tuy nhiên, chuyến đi này của ông đã bị hoãn lại do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến xấu trên khắp Nhật Bản.

Quyết định dời thời điểm thăm Nhật Bản tới giữa tháng 7 của Chủ tịch IOC được đưa ra trong bối cảnh dư luận hoài nghi về khả năng tổ chức Olympic Tokyo. Kết quả một cuộc thăm dò mới đây của Kyodo News cho thấy có tới 59,7% số người được hỏi cho rằng nên hủy bỏ sự kiện này.

Trong khi đó, Chủ tịch Bach khẳng định việc tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh sẽ giúp đảm bảo một kỳ Olympic "an toàn và an ninh" trong hơn hai tháng tới. Ông cũng cho biết: "Tại thời điểm này, đã có 75% những người sẽ lưu trú tại làng Olympic đã được tiêm chủng hoặc được đảm bảo tiêm chủng kịp thời trước khi diễn ra Olympic. Do đó có cơ sở chính đáng để tin tưởng rằng tỷ lệ này sẽ cao hơn 80% vào thời điểm khai mạc Olympic". Ngoài ra, IOC sẵn sàng điều thêm nhân viên y tế tới Nhật Bản hỗ trợ giảm gánh nặng cho hệ thống y tế nước chủ nhà.

Olympic Tokyo 2020 dự kiến được tổ chức từ ngày 23/7 đến 8/8, trong khi Paralympic Tokyo sẽ diễn ra từ ngày 24/8 đến 5/9. Ban tổ chức, Chính phủ Nhật Bản, chính quyền thủ đô Tokyo, IOC và Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC) đã quyết định không cho phép khán giả từ nước ngoài nhập cảnh Nhật Bản để theo dõi các trận thi đấu.

Thời điểm công bố quy định về việc hạn chế số lượng khán giả trong nước tại các nhà thi đấu cũng bị lùi lại đến tháng 6/2021 so với dự kiến ban đầu là cuối tháng 4/2021 do dịch COVID-19 tại Nhật Bản diễn biến phức tạp và chính phủ nước này phải ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ ba tại một số địa phương.

Dự kiến sẽ có khoảng 15.000 vận động viên từ khắp nơi trên thế giới tham gia Olympic và Paralympic. Các vận động viên sẽ được xét nghiệm COVID-19 hằng ngày và được yêu cầu giảm thiểu tương tác vật lý khi tham gia tranh tài tại sự kiện thể thao này để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2. IOC đã ký thỏa thuận với hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức về việc cung cấp vaccine phòng ngừa COVID-19 cho vận động viên các nước tham dự Olympic và Paralympic Tokyo.

Các nguồn thạo tin ngày 20/5 cho biết Ủy ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo sẽ giới hạn số lượng quan chức nước ngoài tới dự sự kiện này ở mức khoảng 78.000 người, giảm hơn 50% so với con số ban đầu, nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Trong khi số lượng phóng viên tác nghiệp tại Tokyo cũng đang được xem xét giảm bớt. Trước đó, trong ngày 19/5, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng đã nêu các đề xuất nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, trong đó có việc các quan chức nước ngoài sẽ không được gặp vận động viên trong quá trình lưu trú và thi đấu tại Nhật Bản.

Các quan chức này cũng sẽ phải tiến hành xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập cảnh Nhật Bản. Bộ trên cũng đề xuất giới hạn số lượng quan chức ngoại giao đến Nhật Bản dự khán các trận đấu ở mức 12 người mỗi nước. Các quan chức này sẽ được khuyến cáo rút ngắn tối đa thời gian lưu trú tại Nhật Bản, phải di chuyển bằng phương tiện cá nhân đồng thời cân nhắc kỹ các chuyến đi tới những địa điểm ngoài thủ đô Tokyo.

