Trên 200 Vđv tranh tài tại giải đua xe địa hình Laan Challenge The Mountain - 2022

(LĐ online) - Ngày 24/7, giải đua xe địa hình LAAN CHALLEGE THE MOUNTAIN năm 2022 do Công ty Lâm An tổ chức tại Khu du lịch Laan- Lạc Dương đã kết thúc sau 8 ngày tranh tài.

Một tay đua xe đạp về đích

Giải bắt đầu từ ngày 16/7. Tham dự giải năm nay có trên 220 VĐV đến từ khắp nơi trong nước và quốc tế, trong đó bộ môn xe đạp địa hình có trên 60 VĐV tranh tài, bộ môn đua xe mô tô địa hình có trên 80 VĐV và xe ô tô địa hình có 37 đội xe gồm 1 lái chính và một lái phụ.

Đây là một giải đua xe địa hình lớn khá nổi tiếng trong nước được công ty này tổ chức trong nhiều năm nay trên địa bàn Đà Lạt và các vùng phụ cận. Trước đây giải thường tổ chức đua xe ô tô địa hình nhưng nay nội dung thi đấu đã được mở rộng sang cả đua xe mô tô cùng xe đạp địa hình.

Vì số lượng VĐV trong từng nội dung đua khá nhiều nên Ban tổ chức giải phân thành các vòng đấu loại và vòng chung kết với các lộ trình đua là đường rừng trong vùng đầy thử thách.

Kết quả, trong nội dung xe đạp địa hình, giải nhất thuộc về VĐV Phan Đình Tân của đội MTB Đăk Lăk, giải nhì Vòng Như Hoàng, đội Saigon Đông Tây; người đứng ba là tay đua Hồ Hoàng Hải, đội Dalat Biking.

Trong nội dung mô tô địa hình, giải nhất thuộc về tay đua Nguyễn Văn Tạo, đội Hà Nội; giải nhì trao cho Nguyễn Minh Tú, đội Vườn Xoài, Đồng Nai; giải ba thuộc về tay đua Trần Đình Cầu, CLB Mô tô địa hình Hà Nội.

Trong nội dung đua xe ô tô hạng bán chuyên, giải nhất thuộc về xe mang số đua 135 của đội đua Phan Ngọc Mỹ - Bùi Minh Duy với số điểm đạt được 1909; giải nhì xe mang số đua Phan Ngọc Quang- Phan Tiến Lộc với số điểm đạt được 1796; giải ba đội đua mang số 129 của 2 tay đua Trần Việt Dũng- Nguyễn Mạnh Tùng, số điểm đạt được 1746.

Trong nội dung đua đua ô tô chuyên nghiệp, giải nhất thuộc về đội đua mang số xe đua 100 của cặp đôi Vũ Ngọc Cường- Nguyễn Văn Luật với số điểm chung cuộc đạt được 1950; giải nhì thuộc về xe đua 102 của 2 tay đua Nguyễn Văn Vượng- Nguyễn Thành Hưng với số điểm chung cuộc đạt được 1849; giải ba thuộc về xe mang số đua 113 của Ngô Đăng Khoa – Nguyễn Văn Ý với số điểm chung cuộc 1823.

Xe mô tô vượt suối Một xe ô tô địa hình về đích

VIẾT TRỌNG – VĂN BÁU