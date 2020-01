Hoa Đà Lạt theo chân hành khách về quê đón tết

(LĐ online) - Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt những ngày cận tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đông nghịt người dân với “tay xách nách mang” đồ đạc về quê đón tết, đặc biệt là hoa tươi Đà Lạt được nhiều hành khách đem về quê chưng tết hoặc làm quà biếu.

Người dân lỉnh khỉnh đồ đạc với bánh kẹo, mứt tết, đặc biệt là hoa tươi mang từ Đà Lạt về quê chơi tết

Càng cận kề tết, dòng người đổ về bến xe liên tỉnh Đà Lạt lại càng tấp nập. Đây là bến xe trọng yếu đưa người dân về TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khác trong cả nước.

Do lượng khách đổ về bến xe tăng đột biến, nhiều chuyến xe đã khởi hành chậm từ 30-60 phút so với dự kiến, khiến lượng khách bên trong bến xe mỗi lúc một đông.

Chị Nguyễn Thị Hoa (quê Đà Nẵng) cho biết giá vé xe về quê hôm nay của chị là 600.000 đồng, cao gấp đôi so với ngày thường. Sau khi mua được vé xe và được thông báo khởi hành lúc 16 giờ, gia đình chị đã chủ động ra bến xe sớm 1 tiếng. Tuy nhiên, đến thời điểm 17 giờ, xe vẫn chưa thể xuất phát.

Chung cảnh ngộ, anh Hùng mua vé xe về Quảng Nam và được báo thời gian khởi hành là 14 giờ 30 nhưng đến 17 giờ anh vẫn phải chờ đợi vì hang vận tải hành khách liên tục thông báo trễ chuyến. “Chấp nhận mua vé đắt và giờ phải chấp nhận thêm sự mệt mỏi. Hy vọng không còn trễ chuyến để sớm về đoàn tụ với gia đình” - anh Hùng tỏ vẻ mệt mỏi bên đống hành lý thổ lộ.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, trong thời gian trước và sau tết Nguyên đán, tỉnh cho phép các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng ôtô theo tuyến cố định liên tỉnh được thực hiện phụ thu giá cước từ 40% - 60% giá cước hiện hành.

Tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức niêm yết công khai giá cước và phụ thu của các đơn vị kinh doanh vận tải trong dịp tết. Cũng trong thời gian này, nếu giá xăng dầu giảm thì các đơn vị kinh doanh cũng phải giảm giá cước.

Để đảm bảo tình hình an ninh, trật tự, an toàn giao thông trong các dịp lễ, tết, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra công điện chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tăng cường năng lực vận tải, đảm bảo an toàn kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, không để xảy ra tình trạng hành khách không kịp đón tết cùng gia đình do thiếu phương tiện vận chuyển.

THANH SA