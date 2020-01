CÔNG TY NHÔM LÂM ĐỒNG - TKV

Kết thúc năm 2019, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA) hoàn thành xuất sắc, toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đạt nhiều thành tựu nổi bật trong quản lý điều hành và đảm bảo tuyệt đối an toàn môi trường.

Theo đó, sản phẩm alumin sản xuất 683.000 tấn, đạt 105,1% kế hoạch năm, tăng 1,07% so với năm 2018. Doanh thu đạt hơn 2.935 tỷ đồng. Lợi nhuận dự kiến 40 tỷ đồng, tăng 5,1% so với năm 2018.

Nhà máy công viên “Xanh - sạch - đẹp - gọn gàng”. Ảnh: Đông Anh

Đẩy mạnh tối ưu, chuẩn hóa mọi mặt

Năm 2019, với sự triển khai quyết liệt, đồng bộ, bài bản chương trình tối ưu hóa, chuẩn hóa, quản trị kế hoạch và tiếp cận công nghệ 4.0, triển khai nhiều giải pháp để cường hóa, nâng cao hiệu suất dây chuyền nên công suất sản xuất đạt trên 680.000 tấn alumin quy đổi (vượt khoảng 5% công suất tối đa thiết kế). Trong năm đã tiết giảm nhiều chi phí, ước tính mang lại lợi nhuận cho Công ty 40 tỷ đồng, đạt 190,5% kế hoạch năm, tiếp tục đóng góp tích cực vào hiệu quả của dự án và hướng đến một nhà máy sản xuất alumin hiện đại, tiên tiến, mang tầm vóc quốc tế.

Những kết quả có thể kể đến là sự đầu tư và mạnh dạn thử nghiệm vận hành các lò sinh khí của Phân xưởng Khí hóa than ở các chế độ khác nhau để đưa ra chế độ vận hành tối ưu nhất, hoạt động ổn định với tải cao, đốt được nhiều cỡ hạt than khác nhau, giảm hiện tượng đóng bã, cháy lệch, nhiệt trị khí tăng hơn so với kế hoạch. Sự quyết liệt triển khai chương trình tự động hóa, vận hành theo chế độ liên động hệ thống điều khiển lò nung đã góp phần giảm tiêu hao lượng khí than cấp cho lò nung xuống mức 581,3 Nm3 khí/ tấn sản phẩm so với thiết kế là 600 Nm3 khí/ tấn sản phẩm, tiết giảm lao động vận hành và tăng năng suất vận hành lò nung từ 1.850 tấn alumin/ngày lên 1.953 tấn alumin/ngày, tương đương tăng 5,3%.

Đặc biệt, sáng kiến “Cải tiến nâng cao hiệu quả loại nước công đoạn cô đặc và hiệu chỉnh dung dịch” đoạt giải nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ 9 (năm 2018-2019) đã tăng công suất loại nước của trạm cô đặc thêm 12 m3/giờ, tương ứng tăng công suất sản xuất alumin lên thêm 40.000 tấn/ năm; giảm tiêu hao hơi hạ áp/m3 nước loại ra từ 0,28 tấn/m3 nước xuống còn 0,24 tấn/m3 nước, tiết giảm khoảng 65.000 tấn hơi/năm và tiết kiệm khoảng 24 tỷ/năm.

Vận chuyển alumin đi tiêu thụ. Ảnh: Đông Anh

Nhà máy xanh thân thiện môi trường

Đó là mục tiêu lớn, bền vững mà LDA đang không ngừng ra sức thực hiện trong suốt những năm gần đây. Công ty đã áp dụng nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng để tiết giảm chi phí vận hành, góp phần trong công tác bảo vệ môi trường như: Lắp đặt tủ năng lượng cho các máy nghiền bi nhằm nâng cao hệ số công suất của máy, lắp biến tần cho các bơm trao đổi nhiệt Phân xưởng Kết tinh, quạt khí tại Phân xưởng Khí hóa than,… Kết quả tiêu hao điện năng năm 2019 là 280 kw/tấn sản phẩm alumin (theo thiết kế là 350 kw/tấn) đã tiết kiệm được hơn 10 tỷ đồng/năm.

Không dừng lại ở đó, LDA còn xây dựng mô hình “Nhà máy công viên” với tiêu chí “Xanh - sạch - đẹp - gọn gàng”. Hiện tại, hệ thống cây xanh bao quanh toàn bộ khuôn viên nhà máy, đặc biệt trong năm đã trồng bổ sung 1.400 cây hoa giấy. Chương trình 5S, văn hóa doanh nghiệp, các giải pháp an toàn, môi trường, cải thiện điều kiện làm việc được quan tâm chú trọng hàng đầu. Không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố mất an toàn, môi trường đó là kết quả đáng ghi nhận của Công ty đã đạt được trong năm. Ngoài ra, các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, khám sức khỏe định kỳ, tham quan, nghỉ mát cho CBCNV tại Hàn Quốc, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên. Bên cạnh đó, thực hiện thành công chương trình tái cơ cấu, Công ty giảm 89 người so với năm 2018 và tiếp cận tốt mô hình doanh nghiệp ít người, trả lương cao, tiền lương bình quân năm 2019 là 10,6 triệu đồng /người/ tháng (tăng 11,4% so với năm 2018).

Quán triệt phương châm “kinh doanh không tách rời trách nhiệm cộng đồng”, trong năm 2019, LDA thực hiện nhiều phần việc thể hiện trách nhiệm với địa phương như: Hỗ trợ địa phương kinh phí lắp đặt đèn đường giao thông, xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa, hỗ trợ làm đường, mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng và nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa khác với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ đó, năm 2019, Công ty được khen tặng nhiều danh hiệu cao quý: Cờ thi đua của Chính phủ năm 2018.

Riêng ông Vũ Minh Thành - Tổng Giám đốc Công ty vinh dự là một trong 100 doanh nhân trên toàn quốc được nhận danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2019 - Cúp Thánh Gióng”.

Ngoài ra, còn nhiều bằng khen của các bộ, ban, ngành khác.

Năm 2020, Công ty tiếp tục đẩy mạnh công suất sản xuất, thực hiện có hiệu quả chương trình tối ưu hóa và chuẩn hóa các công đoạn sản xuất, các mặt quản lý, đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh; từng bước cường hóa, nâng cao công suất sản xuất, duy trì thế phát triển ổn định, bền vững.

ĐÔNG ANH