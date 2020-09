Đề xuất tu sửa gấp các điểm sạt lở trên Quốc lộ 27C

(LĐ online) - Quốc lộ 27C nối TP Đà Lạt đi Nha Trang đoạn qua trường Mầm non Đạ Sar (xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương) tiếp tục sụt lún nghiêm trọng, gây mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Điểm sạt lở nặng nhất của Quốc lộ 27C, đoạn chạy qua Lâm Đồng thuộc Thôn 1, xã Đạ Sar

Sáng 5/9, Sở giao thông vận tải (GTVT) Lâm Đồng cho biết, Quốc lộ 27C có 2 điểm sạt trượt mái taluy (1 điểm dài 39m và 1 điểm dài 129m) đều là 2 điểm sạt lở cũ. 2 điểm sạt lở này đã được khắc phục, gia cố bằng rọ sắt từ năm 2017 và tới tháng 7/2020 tiếp tục có dấu hiệu bị sạt lở lại.

Tuy nhiên, mấy ngày vừa qua do hưởng của mưa lớn, nước chảy mạnh làm 2 đoạn đường trên tiếp tục bị sụt lún mạnh hơn, gây đứt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo ghi nhận, điểm bị sạt lở nặng nhất là đoạn phía dưới chân mái taluy, cạnh trường học Mầm non Đạ Sar. Đất sụt lún đã tạo 1 hố sâu gần 4m, rộng hơn 30m và trượt sâu xuống phía dưới hàng chục mét. Phía trên mặt đường nhựa chỉ còn một chiều bên phía taluy dương, dài khoảng 3m, chỉ đủ để xe tải lưu thông 1 chiều.

Trước đó, Sở GTVT Lâm Đồng cho biết đơn vị đã đề xuất lên Tổng Cục đường bộ - Bộ GTVT phương án sửa chữa, gia cố gần 14,8 tỷ đồng 2 điểm sạt lở nêu trên.

