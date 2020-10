Nhiều người sập bẫy công ty bán hàng khuyến mãi

(LĐ online) - Dù không được chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cho phép, nhưng Công ty Đông Á Group vẫn tổ chức hội nghị khuyến mãi và phân phối sản phẩm với quy mô hàng trăm người tại trung tâm thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm). Tuy được cảnh báo, nhưng có rất đông người dân vẫn nhẹ dạ cả tin mua các sản phẩm. Khi biết mình bị lừa thì những người bán hàng đã cao chạy, xa bay.

Hàng trăm phụ nữ tham gia hội nghị khách hàng tại nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm) do Công ty Đông Á Group tổ chức

Sáng 6/10, tại 2 nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm), Công ty Đông Á Group (trụ sở đóng tại TP Hồ Chí Minh) đã tổ chức hội nghị khách hàng - khuyến mãi và phân phối sản phẩm, với chủ đề “Cơm ngon - Canh ngọt”. Điều đặc biệt, tất cả khách hàng được mời tham gia hội nghị là phụ nữ có độ tuổi từ 30 - 70 tuổi. Để thu hút người dân đến với hội nghị này, ngày 4 và 5/10, Công ty này đã cho nhân viên đến tại các cổng trường học và khu dân cư phát giấy mời kèm theo lời giới thiệu “Quý vị nào đến trước 7 giờ 15 phút sẽ được nhận miễn phí 1 can dầu ăn 5 lít. Quý vị nào đến sau 7 giờ 15 phút sẽ nhận được 1 can dầu ăn 1 lít”.

Theo ghi nhận, từ sáng sớm đã có khoảng 500 phụ nữ trên địa bàn huyện Bảo Lâm đến tại 2 nhà hàng tiệc cưới này để tham gia hội nghị khách hàng do Công ty Đông Á Group tổ chức. Tại đây, nhân viên của Công ty này đã quảng bá, giới thiệu các sản phẩm điện gia dụng như nồi áp suất giá 2,5 triệu đồng, nồi cơm điện giá 2,5 triệu đồng, chảo chống dính giá 400 ngàn đồng và chảo điện đa năng (hàng tặng kèm - giá 1,1 triệu đồng), bằng những lời lẽ “có cánh” về chức năng, công dụng các loại sản phẩm này. Sau gần 2 tiếng, Công ty này đã tặng dầu ăn và nột số sản phẩm khác cho khách hàng; đồng thời, tặng kèm phiếu khuyến mãi mua hàng với giá trị từ 100 - 200 ngàn đồng và hẹn bà con chiều cùng ngày đến mua hàng.

Cơ quan chức năng làm việc với Công ty Đông Á Group vào buổi sáng 6/10

Chiều 6/10, rất đông phụ nữ cầm theo phiếu mua hàng khuyến mãi tới nhà hàng tiệc cưới nói trên để mua hàng khuyến mãi theo như lời hứa của nhân viên Công ty Đông Á Group. Theo ước tính có hơn 100 người nhân mua các sản phẩm nồi áp suất, nồi cơm điện, chảo chống dính và chảo điện đa năng, với chí phí từ 1,5 đến hơn 3 triệu đồng mỗi người. Bà Hà - người dân ngụ xã Lộc Ngãi, cho biết: “Sáng tham gia hội nghị, tôi nghe nhân viên công ty nói mua một món hàng chỉ mất vài trăm ngàn nên đã đưa cho họ 200 ngàn đồng để chiều tới lấy hàng. Họ còn nói với tôi, chiều mang thêm tiền mua hàng rồi sẽ được trả lại. Ai ngờ tôi đóng vào 3 triệu đồng mua 1 nồi cơm điện và 1 chảo chống dính. Khi tôi đang chờ nhận lại tiền thì họ đi mất. Tất cả số tiền này tôi vay mượn, giờ bị họ lừa thế này, chẳng biết làm sao”.

Hầu hết bà con đều bị tình trạng giống bà Hà. Khi đang loay hoay kiểm đếm các sản phẩm đã mua và chờ lấy lại tiền thì những người của Công ty Đông Á Group đã lên xe ô tô đi mất. Điều đáng nói, hầu hết những người mua hàng là bà con đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ lớn tuổi nhẹ dạ cả tin.

Bà Hà - ngụ xã Lộc Ngãi bức xúc phản ánh lại vụ việc bị lừa mua sản phẩm giá trên trời

Tiếp nhận thông tin, UBND thị trấn Lộc Thắng cùng Công an thị trấn Lộc Thắng, Công an huyện Bảo Lâm, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Bảo Lâm và Đội Quản lý Thị trường số 3 (thuộc Cục Quản lý Thị trường Lâm Đồng - đóng tại TP Bảo Lộc) đã có mặt làm việc với Công ty Đông Á Group. Liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Văn Thức - Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm), cho hay: “Chiều 5/10, có người đến gặp tôi tại trụ sở UBND và giới thiệu là nhân viên của Công ty Đông Á Group. Sau đó, người này gửi cho tôi bản kế hoạch do Công ty soạn thảo, giấy giới thiệu tư vấn và phân phối sản phẩm do Sở Công thương Lâm Đồng cấp vào ngày 8/5/2020 để xin phép tổ chức chương trình hội nghị, nhưng do vượt quá thẩm quyền nên tôi không đồng ý. Chúng tôi đã tuyên truyền, cảnh báo nhưng bà con không nghe nên mới sập bẫy. Giờ phía phía Đông Á Group không còn ai cả. Bà con mua hàng đang dở học, dở cười. Chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan công an xác minh, làm rõ vụ việc này”.

Còn ông Trần Thanh Phong - Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Bảo Lâm, khẳng định: “Dù chưa được địa phương cho phép nhưng Công ty Đông Á Group vẫn tổ chức hội nghị khách hàng - khuyến mãi và phân phối sản phẩm là sai quy định”. Theo Trung tá Phạm Sông Lam - Trưởng Công an thị trấn Lộc Thắng: Sau khi nắm được vụ việc, đơn vị đã báo cáo lãnh dạo Công an huyện Bảo Lâm cùng phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại 2 điểm mà Công ty tổ chức hội nghị khách hàng; đồng thời, phối hợp cùng các ngành chức năng xác minh làm rõ những vấn đề liên quan.

Ghi nhận cho thấy, hiện có rất đông người dân mua hàng đang tập trung tại 2 điểm hội thảo cầu cứu cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Đại diện UBND thị trấn Lộc Thắng, cơ quan công an đang có mặt nhưng không thể liên lạc với Công ty Đông Á Group.

HẢI ĐƯỜNG - QUỐC TUẤN