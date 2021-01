Đà Lạt: Nhiều chỉ tiêu kinh tế không đạt do tác động của đại dịch covid-19

UBND thành phố Đà Lạt cho biết, năm 2020 nhiều chỉ tiêu kinh tế của thành phố không đạt do tác động của đại dịch COVID-19.

Cụ thể, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đặt ra từ đầu năm là 10,5% nhưng đến cuối năm chỉ đạt 4,29%.

Chỉ số GRDP (Tổng sản phẩm trên địa bàn) bình quân đầu người theo kế hoạch đề ra 120 triệu đồng/người/năm nhưng cuối năm chỉ đạt 110 triệu đồng/người/năm.

Thành phố cũng đề ra kế hoạch kim ngạch xuất khẩu đạt 102 triệu USD, nhưng cuối năm chỉ đạt 81,71 triệu USD, bằng 81,2% so với kế hoạch và bằng 93,8% so với cùng kỳ năm trước.

Và do tác động của đại dịch nên lượng khách đến giảm rất lớn. Kế hoạch năm 2020 phấn đấu đạt 6,3 triệu lượt khách nhưng tổng lượng khách đến Đà Lạt đến cuối năm chỉ 3,6 triệu lượt khách, đạt 57,1% so với kế hoạch và giảm 41% so với năm 2019.

Thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 tại Đà Lạt ước đạt 1.472 tỷ đồng, đạt 101% so với kế hoạch và bằng 97% so với năm 2019.

VIẾT TRỌNG