Sở Nội vụ Lâm Đồng cho biết, thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu quả theo chỉ đạo của Chính phủ, đến nay Lâm Đồng đã giảm 54 đơn vị sự nghiệp công lập trong 5 năm vừa qua.

Hiện tổng số đơn vị sự nghiệp công lập trên toàn tỉnh tính đến cuối năm 2020 là 777 đơn vị, giảm 54 đơn vị so với năm 2016, trong đó, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh có 8 đơn vị, giữ nguyên như năm 2016; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan chuyên môn và tổ chức tương đương thuộc UBND cấp tỉnh là 123 đơn vị, giảm 31 đơn vị so với năm 2016; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện 646 đơn vị, giảm 23 đơn vị so với năm 2016.

VIẾT TRỌNG