Đừng để ''giọt nước tràn ly''

Xây biệt thự không phép, vô tư đổ đất san lấp chiếm dụng trái phép hàng ngàn mét vuông mặt nước thủy lợi; xây dựng hàng loạt căn nhà trái pháp luật chiếm dụng đất công là những gì đã và đang diễn ra tại hồ Nam Phương 1 và Nam Phương 2 (TP Bảo Lộc). Tuy nhiên, cơ quan chức năng và chính quyền các cấp vẫn đang loay hoay chưa có phương án, biện pháp xử lý dứt điểm khiến nguy cơ “giọt nước tràn ly”?

Căn biệt thự đồ sộ mọc không phép bên hồ Nam Phương 1

Những giọt nước nguy cơ tràn ly

Câu chuyện về căn biệt thự đồ sộ được chủ nhân là ông Nguyễn Văn Huyên vô tư xây dựng không phép bên cạnh hồ Nam Phương 1 (phường Lộc Phát) đang được dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về công tác quản lý, xử lý các vi phạm liên quan đến trật tự xây dựng của các ngành chức năng và chính quyền các cấp. Căn biệt thự này rộng hàng trăm mét vuông, được xây 1 trệt 2 lầu. Trước khi xây dựng vào tháng 8/2020, chủ công trình là ông Nguyễn Văn Huyên đã gửi các hồ sơ, thủ tục xin UBND TP Bảo Lộc cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, do diện tích đất xây dựng biệt thự nằm trong dự án quy hoạch thu hút đầu tư Khu đô thị dịch vụ giải trí - nghỉ dưỡng nên UBND TP Bảo Lộc không cấp phép xây dựng cho ông Huyên. Khi phát hiện ông Huyên xây dựng công trình không phép, UBND phường Lộc Phát đã lập đoàn kiểm tra các thủ tục liên quan. Từ vi phạm qua kiểm tra, UBND phường Lộc Phát yêu cầu ông Huyên dừng ngay việc thi công công trình xây dựng không có phép theo quy định. Ngay sau đó, UBND phường Lộc Phát đã chuyển hồ sơ vụ việc tới UBND TP Bảo Lộc để xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Từ tháng 8/2020 đến tháng 2/2021, UBND TP Bảo Lộc đã ban hành hàng loạt văn bản xử lý vi phạm hành chính công trình xây dựng không phép của ông Huyên theo trình tự, thủ tục. Tuy nhiên, ông Huyên vẫn tiếp tục thi công xây dựng và hoàn thành căn biệt thự không phép, đưa vào sử dụng trước sự ngỡ ngàng của người dân địa phương.

Tương tự, là vụ việc bà Lê Thị Tố Loan (ngụ tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) vô tư đổ đất san lấp mặt nước thủy lợi do Nhà nước quản lý tại hồ Nam Phương 1 (thuộc xã Đam B’ri và Phường 2, TP Bảo Lộc) kéo dài từ năm 2019 đến nay, nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Ghi nhận cho thấy, khu vực bà Loan đang san lấp có tổng diện tích 27.252 m2; trong đó, có 22.860 m2 thuộc một phần thửa số 313, Tờ bản đồ 37 (xã Đam B’ri) và 4.392 m2 thuộc một phần thửa đất số 22, Tờ bản đồ số 3 (E.111.IV), Phường 2, TP Bảo Lộc. Theo bản trích đo vẽ hiện trạng đất mà bà Loan cung cấp thì diện tích trên do bà sang nhượng lại bằng giấy viết tay của người khác từ năm 2002. Trong khi đó, theo các tài liệu của chính quyền và cơ quan chức năng lưu giữ thì đây là diện tích quy hoạch mặt nước chuyên dùng thủy lợi do Nhà nước quản lý, khai thác.

Nghiêm trọng hơn, từ sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đến nay, khu vực đất 287 (đất giao theo Quyết định 287 của UBND tỉnh từ năm 1995), thuộc Tổ 13, Phường 1, TP Bảo Lộc xuất hiện hàng loạt căn nhà làm trái pháp luật xây dựng trên đất công. Vụ việc đã được chính quyền và cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nhưng đang gặp phải rất nhiều khó khăn, vướng mắc.

Cần xử lý dứt điểm

Tất cả các vụ việc chúng tôi vừa điểm qua, là những sai phạm nghiêm trọng liên quan đến các lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng và đất đai đã và đang xảy ra trên địa bàn TP Bảo Lộc. Dư luận đang đặt ra nhiều câu hỏi về công tác quản lý, xử lý những bất cập, sai phạm nói trên. Người dân địa phương cũng hy vọng, cơ quan chức năng và chính quyền các cấp sẽ vào cuộc, xử lý nghiêm những người vi phạm và các cá nhân, tổ chức liên quan để tránh trường hợp những giọt nước làm tràn ly.

Liên quan đến công trình biệt thự xây dựng không phép bên hồ Nam Phương 1, từ ý kiến của dư luận và phản ánh của báo chí, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đã có Công văn số 278 ngày 13/3/2021 yêu cầu Bí thư Thành ủy Bảo Lộc chỉ đạo xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc. Ngay sau đó, Thành ủy Bảo Lộc giao UBND TP Bảo Lộc tiến hành xác minh, làm rõ trường hợp xây dựng không phép tại hồ Nam Phương 1; đồng thời, xử lý nghiêm theo quy định trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm và không có ngoại lệ. UBND TP Bảo Lộc có trách nhiệm chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đã buông lỏng quản lý, để xảy ra trường hợp vi phạm tại căn biệt thự xây dựng không phép.

Đối với vụ việc bà Lê Thị Tố Loan đổ đất san lấp mặt nước thủy lợi tại hồ Nam Phương 1, theo ông Đoàn Kim Đình - Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc, các hồ sơ liên quan đến diện tích mặt nước tại hồ Nam Phương 1 mà bà Loan đã và đang san lấp đều chứng minh thuộc diện tích mặt nước thủy lợi do Nhà nước quản lý, khai thác. “UBND TP Bảo Lộc cương quyết xử lý nghiêm vụ việc này theo quy định của pháp luật. Hiện tại, địa phương đã chuyển các hồ sơ, thủ tục liên quan đến bà Loan tới Sở Tài nguyên và Môi trường để tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền; đồng thời, UBND thành phố giao cơ quan công an phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, giám sát để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi hành vi tác động lên khu vực này” - ông Đình cho biết.

Trong khi đó, liên quan đến tình trạng chiếm dụng đất công và xây dựng nhà trái pháp luật tại khu vực đất 287, Hồ Nam Phương 2 (Phường 1) cho thấy, vụ việc ngày càng diễn biến phức tạp. Theo ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND Phường 1, qua kiểm tra, nắm tình hình của cơ quan chức năng, phần lớn các công trình xây dựng trái pháp luật trên khu vực đất 287 đều do người dân từ nơi khác đến mua bán, sang nhượng trái pháp luật bằng giấy viết tay. Trong quá trình xây dựng, những người vi phạm sử dụng các loại vật liệu lắp ghép để nhanh chóng hoàn thiện công trình, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý.

Thống kê cho thấy, từ năm 2020 đến nay, đã có hàng chục căn nhà cấp 4 được người dân xây dựng trái pháp luật trên khu vực đất 287. UBND Phường 1 và các ngành chức năng TP Bảo Lộc đã tiến hành tháo dỡ, đập bỏ hơn 20 căn nhà xây dựng trái phép. Riêng từ đầu năm 2021 đến nay, các cơ quan chức năng đã tháo dỡ, đập bỏ 5 căn. Hiện tại, khu vực này đang có hơn 20 công trình nhà cấp 4 đã xây dựng xong nhưng chưa có người nhận và UBND Phường 1 đã niêm yết thông báo tìm chủ; đồng thời, báo cáo vụ việc với UBND TP Bảo Lộc để có phương án xử lý, giải quyết theo quy định. “Trong quá trình chính quyền và cơ quan chức năng tiến hành xử lý, tháo dỡ các công trình xây dựng trái pháp luật trên đất công tại khu vực này đã gặp phải sự phản kháng quyết liệt của người vi phạm. Thậm chí, nhiều cán bộ trực tiếp tham gia xử lý các công trình sai phạm còn bị đe dọa, dằn mặt gây nhiều áp lực cho chúng tôi” - ông Nguyễn Văn Minh cho hay.

Ông Đoàn Kim Đình - Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc, khẳng định: “Mọi tác động xảy ra trên diện tích khu vực đất 287 đều là hành vi vi phạm pháp luật. Quan điểm của thành phố, các công trình xây dựng trái pháp luật tại đây đều phải tháo dỡ, đập bỏ. UBND TP Bảo Lộc sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp chống đối, gây cản trở các lực lượng thực thi nhiệm vụ”.

HẢI ĐƯỜNG