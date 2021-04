Xe đầu kéo gặp nạn trên đèo Bảo Lộc, hàng tấn xỉ than đổ ngập đường

(LĐ online) - Đang lên đèo Bảo Lộc thì chiếc xe đầu kéo chở hàng chục tấn xỉ than bị mất lái tông sập lan can làm xe quay đầu chắn ngang đường khiến hàng tấn xỉ than đổ ngập đường. Vụ tai nạn không làm ai bị thương, nhưng đèo Bảo Lộc bị ách tắc nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra trên đèo Bảo Lộc, đoạn qua Km 102 thuộc địa phận xã Đại Lào, TP Bảo Lộc vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 1/4. Vào thời điểm trên, xe đầu kéo chở hàng chục tấn xỉ than (chưa rõ danh tính người điều khiển) đang lên đèo Bảo Lộc theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt. Khi đến khúc cua qua Km 102 thì xe đột ngột bị mất lái tông vào lan can bảo vệ đèo bên phải theo hướng lưu thông của xe. Vụ tai nạn khiến xe đầu kéo quay đầu nằm chắn ngang đường và làm hàng tấn xỉ than đổ ngập đường đèo. Tai nạn khiến giao thông qua lại trên đèo Bảo Lộc bị ách tắc cả 2 chiều. Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Hàng tấn xỉ than đổ ngập đường đèo Bảo Lộc

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Giao thông Trạm Mađaguôi (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng) và Công an TP Bảo Lộc đã có mặt phối hợp cùng lực lượng cứu hộ điều tiết giao thông, giải phóng hiện trường; đồng thời, khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến 17 giờ 20 phút cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn đã giải phóng được một phần và xe cộ bắt đầu lưu thông trở lại được một chiều. Các lực lương đang nỗ lực điều tiết giao thông, giải phóng hiện trường vụ tai nạn.

NGUYỄN QUÂN