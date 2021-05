Đức Trọng: Giữ vững an ninh trật tự trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo

Sau 5 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo giữa Công an huyện và Phòng Giáo dục - Đào tạo, chất lượng công tác quản lý học sinh trên địa bàn huyện Đức Trọng từng bước nâng cao, hạn chế thấp nhất tình trạng bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội khác thâm nhập vào học đường, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo UBND huyện Đức Trọng trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc trong việc thực hiện quy chế giữa 2 ngành

Trên địa bàn huyện Đức Trọng hiện có 87 trường học, trong đó có 28 trường mầm non, 32 trường tiểu học, 20 trường THCS và 6 trường THPT. Ngoài ra, còn 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 1 trường trung cấp chuyên nghiệp. Theo đánh giá, 5 năm qua, Quy chế phối hợp giữa Công an huyện và ngành Giáo dục huyện đã được triển khai sâu rộng, có hiệu quả tới các trường học, các cơ sở giáo dục. Việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ của học sinh đã có chuyển biến tích cực, các trường hợp vi phạm luật giao thông đã có xu hướng giảm. An ninh trật tự trong các trường học được đảm bảo, tình trạng học sinh đánh nhau, nghiện hút ma túy và các tệ nạn xã hội khác cũng giảm đáng kể.

Trong Năm An toàn giao thông, các trường THPT đã phối hợp với Công an huyện tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, học sinh các trường đã viết cam kết thực hiện đúng luật, phụ huynh học sinh được hướng dẫn đưa đón con đảm bảo trật tự giao thông trước cổng trường học; công tác phòng, chống cháy nổ được chú trọng, 100% trường học đã nghiêm túc thực hiện Luật Phòng cháy chữa cháy; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến các cơ sở giáo dục.

Hàng năm, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện đã tăng cường các giải pháp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ đề ra hàng năm, nhằm hạn chế vụ việc vi phạm; chỉ đạo các trường thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường. Đồng thời, chỉ đạo các trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên ký cam kết với Hiệu trưởng và Hiệu trưởng ký cam kết với Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo không để xảy ra tình trạng bạo lực trong nhà trường, giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật của học sinh. Đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho chuyên viên phụ trách các cấp học chịu trách nhiệm thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hàng tuần tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện của các trường học cho Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo vào thứ Hai hàng tuần để nắm bắt và chỉ đạo kịp thời. Cùng đó, Phòng Giáo dục - Đào tạo cũng đã đến làm việc với một số xã để phối hợp cùng với địa phương trong chỉ đạo các trường học triển khai thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học và định hướng phát triển giáo dục ở địa phương trong những năm tiếp theo, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác phối kết hợp đồng bộ giữa nhà trường và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương trong giáo dục toàn diện học sinh, nhất là giáo dục đạo đức, phòng, chống các tệ nạn xã hội trong tình hình hiện nay.

Song song với đó, hàng năm, các đội nghiệp vụ Công an huyện, công an các xã và thị trấn đã phối hợp với bộ phận chuyên môn của Phòng Giáo dục - Đào tạo, các trường học để nắm bắt tình hình học sinh vi phạm; kịp thời xác minh, điều tra, xử lý các vụ việc, tập trung giải quyết các vụ liên quan bạo lực học đường, chủ động tham mưu, đề xuất cơ sở giáo dục khắc phục những tồn tại trong quản lý giáo dục; ổn định tình hình, không để xảy ra vụ việc tương tự; tăng cường sự hiện diện của lực lượng công an địa phương tại khu vực trường học, nhất là vào các giờ cao điểm. Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên và học sinh các trường về Luật Phòng, chống ma túy; Luật Giao thông đường bộ, Nghị định 100 và Nghị quyết 09/CP về chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm. Trong 5 năm qua, Công an huyện Đức Trọng đã phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo, Huyện đoàn, các trường học tổ chức hơn 200 đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông, ma túy, bạo lực học đường cho khoảng 100.000 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trên toàn huyện.

Mặt khác, rà soát, lập danh sách bàn giao, trao đổi thông tin kịp thời các trường hợp học sinh cá biệt có biểu hiện vi phạm nội quy nhà trường và vi phạm pháp luật để phối hợp quản lý giáo dục. Ngoài ra, Công an huyện cũng tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong các hoạt động dịch vụ: Hàng quán, Internet, trò chơi điện tử, Karaoke và các dịch vụ văn hóa khác gần khu vực trường học gây ảnh hưởng đến học tập, rèn luyện của học sinh và an ninh, trật tự xung quanh trường. Đồng thời, chủ động phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo quán triệt đến ban giám hiệu các trường tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên, nhằm nâng cao nhận thức trong sử dụng mạng xã hội; không truy cập các trang web, facebook độc hại và tham gia phong trào viết, vẽ, phát tán tài liệu có nội dung xấu, phản động...; tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”...

N.MINH