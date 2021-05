Phủ điện cho vùng khó khăn

Những năm qua, nhờ sự nỗ lực của Công ty Điện lực Lâm Đồng, nhiều vùng sâu, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn của tỉnh đã được đầu tư dự án cấp điện. Đến nay, lưới điện đã được phát triển, mở rộng tới 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Vượt khó đưa điện về nông thôn vùng sâu, vùng xa

Vào thôn Đạ M’Pô, xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông lập nghiệp hơn 15 năm nay, gia đình ông Ngô Văn Thái cũng như hơn 200 hộ dân đồng bào người Mông trong thôn vẫn mong mỏi từng ngày được có điện. Vì vậy, trong những ngày đầu năm 2021, khi biết tin Điện lực Đam Rông chính thức đóng điện, đưa lưới điện quốc gia về thôn, gia đình ông và đồng bào nơi đây rất phấn khởi, cả người lớn, trẻ con tập trung tại các địa điểm lắp đặt đồng hồ, chờ giây phút được đóng điện.

Có điện, bà con trong thôn tranh thủ đi mua sắm đồ điện tử như: nồi cơm điện, ti vi, tủ lạnh... Dòng điện đã góp phần làm thay đổi cuộc sống của người dân nơi đây. Ông Võ Văn Cường, Giám đốc Điện lực huyện Đam Rông cho biết: Dự án đầu tư xây dựng hệ thống điện tại khu dân cư Đạ M’Pô với tổng mức đầu tư gần 5 tỷ đồng được bắt đầu triển khai từ đầu năm 2017 và có kế hoạch hoàn thành vào năm 2018 với tổng chiều dài khoảng 8 km, tính từ đường Quốc lộ chạy vào trong. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến dự án bị chậm tiến độ. Nhưng chúng tôi xác định việc cấp điện sẽ góp phần quan trọng nhằm nâng cao đời sống, bảo đảm an ninh nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do đó, vượt qua mọi khó khăn, đơn vị cùng chủ đầu tư đã quyết tâm hoàn thiện bằng được dự án, đáp ứng lòng mong mỏi của người dân.

Đây là một trong số những dự án thuộc Chương trình cấp điện cho các thôn chưa có điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng mà Công ty Điện lực Lâm Đồng đã triển khai trong giai đoạn 2017 - 2020.

Tại huyện Cát Tiên, Công ty Điện lực Lâm Đồng đã triển khai công trình cấp điện cho 3 thôn chưa có gồm: thôn Vĩnh Ninh, Thôn 3, Thôn 4 (xã Phước Cát 2), tổng mức đầu tư 6,92 tỷ đồng với các hạng mục: xây dựng mới đường dây trung thế 1 pha 12,7 kV, chiều dài 17,12 km; đường dây hạ thế 1 pha 0,23 kV, chiều dài 7,36 km; xây dựng mới trạm biến áp 1x50 kVA - 12,7/0,23 kV; 6 trạm lắp công tơ và nhánh rẽ cho 133 hộ dân.

Còn tại huyện Bảo Lâm, Điện lực Lâm Đồng đã triển khai công trình cấp điện cho thôn Nao Quang (xã Lộc Phú), tổng mức đầu tư 10,01 tỷ đồng với các hạng mục: xây dựng mới đường dây trung thế 1 pha, chiều dài 21,9 km; xây dựng mới đường dây hạ thế 1 pha, chiều dài 8,45 km; xây dựng mới trạm biến áp 1x50kVA-12,7/0,23kV; lắp 7 trạm công tơ và nhánh rẽ cho 200 hộ dân...

Ông Thái Đắc Toàn, Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng cho biết: Sau hơn 5 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, lưới điện hạ áp nông thôn tại các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp đồng bộ. Đến nay, đơn vị đã cung cấp điện lưới quốc gia cho 100% huyện, thành và các xã, phường, thị trấn; 100% thôn, có điện; tỷ lệ hộ dân có điện trên toàn tỉnh đạt trên 99%, trong đó số hộ được sử dụng điện an toàn ở khu vực nông thôn hiện nay đạt trên 98%. Hiện, Công ty Điện lực Lâm Đồng cũng đang nỗ lực để xóa trắng 100% điện cho người dân, điển hình như tại một số điểm dân cư thuộc các thôn, trên địa bàn huyện Đam Rông do phát sinh thêm tình trạng một số người dân vào làm rẫy và ở tại chỗ.

Theo ông Toàn, trong các tiêu chí thuộc kết cấu hạ tầng “điện, đường, trường, trạm”, tiêu chí về điện luôn được các địa phương ưu tiên hàng đầu. Chính vì vậy, ngành điện cũng luôn đi trước một bước, hoàn thành đầu tiên so với các tiêu chí khác. Đặc biệt, trong giai đoạn từ năm 2015 - 2020, ngành điện quan tâm, ưu tiên cung cấp điện lưới quốc gia cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Hiện, toàn tỉnh có 8 trạm biến áp trung gian, tổng dung lượng 395.000 kVA, 4.610 trạm biến áp phân phối, tổng dung lượng 600.000 kVA, gần 7.600 km đường dây - trung hạ thế, sản lượng điện thương phẩm đạt 1 tỷ kWh điện. Trong tổng số 111 xã nông thôn tham gia chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới, đến nay đã có 101 xã đạt tiêu chí số 4 về điện, đạt 90,9%. Khi có sự đầu tư của ngành điện, hệ thống lưới điện hạ áp nông thôn được đổi mới toàn diện, người dân được sử dụng điện an toàn, ổn định.

Giờ đây, lưới điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được củng cố và đảm bảo vận hành an toàn, chất lượng, dịch vụ khách hàng khu vực nông thôn đã được ngành điện quan tâm đầu tư. Dòng điện đã tạo nên những kết quả quan trọng, thêm động lực cho các địa phương bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mang đến sự phát triển bền vững cho khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

HOÀNG SA