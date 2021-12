Đức Trọng: Xây tường rào bít lối đi nhà hàng xóm, huyện chỉ đạo tháo dỡ

Vụ việc xảy ra ở xã Liên Hiệp, Đức Trọng khi người dân tự ý xây hàng rào bít đường đi chung khiến hàng xóm không thể ra vào khu đất của mình. Mặc dù UBND huyện đã có chỉ đạo giải quyết nhưng xã vẫn đủng đỉnh không thực hiện, dẫn đến mâu thuẫn giữa các hộ liên quan ngày một dâng cao.

Cho rằng con đường phía trước nhà là phần đất của gia đình, ông Trần Đình Hòa đã tự ý xây hàng rào kiên cố dài 16 m, bao kín lối đi vào phần đất của bà Võ Thị Minh Trí.

Theo đơn kiến nghị của bà Hoàng Thị Hải Hồng, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng phản ánh, gần một năm nay, hàng xóm ngang nhiên xây rào chắn đất trước nhà, cản trở lối đi khiến bà không thể thi công nhà cửa trên phần đất của gia đình.

Cụ thể, theo bà Hồng, ngày 15/9/2019 bà có mua lô đất số thửa 650, tờ bàn đồ số 53 tại xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng của bà Nguyễn Thị Diệu Hằng. Khi mua lô đất, phía trước có một hàng rào, trước rào có con đường bê tông rộng 3,7 m, lộ giới đường 1,3 m nằm trong 31,8 m2 hành lang lộ giới đường được công nhận, thể hiện đầy đủ kích thước và lộ giới trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau đó bà Hồng tiến hành sang nhượng lại một phần lô đất trên cho bà Võ Thị Minh Trí để làm nhà. Tuy nhiên, vào ngày 13/10/2020, bà Hồng cùng bà Trí tiến hành đo đạc, mở cổng động thổ xây nhà và sử dụng con đường trên để vận chuyển vật liệu thì chủ lô đất số thửa 632 là ông Trần Đình Hòa cùng nhiều con, cháu ra ngăn cản, thậm chí có hành vi đánh đuổi không cho người nhà bà Hồng sử dụng con đường trên. Chưa hết, sau đó gia đình ông Hòa tự ý xây hàng rào kiên cố dài 16 m, bao kín lô đất của bà Hồng.

Gia đình bà Hồng cũng đã có đơn gửi lên UBND xã Liên Hiệp và được đại diện UBND cùng cán bộ địa chính xã Liên Hiệp đến hiện trường ghi nhận sự việc, mời hai bên lên UBND xã để hòa giải nhưng không thành công.

Đại diện chủ lô đất số thửa 632 là ông Trần Đức Thành cho rằng, chủ cũ của lô đất là bà Đỗ Thị Ngát, là bác dâu (lấy anh trai cả của mẹ ông Thành) được bố chồng chia cho 300 m2 đất từ khu vực đất của gia đình. Khi bà Ngát thực hiện tách sổ đã tách 378 m2, sau đó bà Ngát đã trả lại 57 m2 đất chính là con đường đi bây giờ.

Trong quá trình giải quyết sự việc, cán bộ địa chính xã Liên Hiệp cũng đã đưa ra trích lục về việc điều chỉnh diện tích lô đất của bà Đỗ Thị Ngát. Theo trích lục bản đồ thửa đất 650, tờ bản đồ số 53 (hồ sơ cũ là thửa 934, tờ bản đồ 12) đã được điều chỉnh giảm 57 m2 (như đã nêu ở trên) dùng để hiến đất mở đường đi. Diện tích còn lại sau khi hiến đất là 321 m2 cùng với điều chỉnh lộ giới diện tích lô đất trên diện tích còn lại trong sổ là 300,4 m2.

Qua 2 lần hòa giải tại xã Liên Hiệp không thành, bà Hồng đã gửi đơn lên Tòa án Nhân dân huyện Đức Trọng để giải quyết tranh chấp việc sử dụng con đường đi phía trước nhà. Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân huyện Đức Trọng không thụ lý hồ sơ, do con đường đã hiện hữu trên lô đất và thể hiện cả trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Hồng. Đồng thời, hướng dẫn bà Hồng gửi đơn lên Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Đức Trọng để được giải quyết.

Ngày 11/12/2020, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Đức Trọng đã tiếp nhận hồ sơ, cử cán bộ đến xác minh hiện trạng hiện trường vụ việc.

Trao đổi với phóng viên, bà Võ Bùi An Lành, Phó Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Đức Trọng cho biết: Ngay sau khi nhận được đơn của ông Mai Văn Nguyên (chồng bà Hồng) và bà Võ Thị Minh Trí liên quan đến diện tích đất tranh chấp đã được thu hồi để làm đường đi chung giữa các hộ dân tại số thửa 650, tờ bản đồ số 53, xã Liên Hiệp, đơn vị đã tiến hành đi thực tế, lập biên bản hiện trường cũng như tìm kiếm, trích lục các hồ sơ liên quan.

Theo Thông báo số 351 của UBND huyện Đức Trọng ngày 22/4/2010 về việc xét Tờ trình số 1303-TTr-TNMT ngày 19/4/2010 của Phòng Tài nguyên - Môi trường với nội dung đề nghị chấp thuận điều chỉnh diện tích đất đang sử dụng của hộ bà Đỗ Thị Ngát.

Theo đó, diện tích trước khi đăng ký biến động trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P 341613 do UBND huyện Đức Trọng cấp ngày 25/9/1999 đối với thửa đất số 934 là 378 m2 đất ở nông thôn tờ bản đồ số 12, xã Liên Hiệp. Theo kết quả kiểm tra đo đạc hiện trạng thửa đất số 934 có diện tích là 321 m2 đất ở nông thôn, giảm 57 m2. Lý do giảm diện tích là do hộ bà Đỗ Thị Ngát đã tự bỏ đất để mở đường đi (việc mở đường đi không đấu nối với các trục đường chính thuộc mạng lưới đường bộ theo quy định). Hộ bà Đỗ Thị Ngát phải đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp và diện tích đã được điều chỉnh như trên. Do đó, phía con đường đang tranh chấp rộng 3,7 m, dài 16 m, có diện tích 57 m2 là đường đi chung do bà Ngát tự hiến đất làm đường.

Trên cơ sở báo cáo của Phòng Tài nguyên - Môi trường, ngày 14/9/2021, UBND huyện Đức Trọng đã có văn bản chỉ đạo giao UBND xã Liên Hiệp chủ trì, phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể tại địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan “tiến hành giải thích, vận động thuyết phục hộ gia đình ông Trần Đình Hòa tháo dỡ công trình tại thửa đất số 1040 và 651, tờ bản đồ số 53 xã Liên Hiệp, trả lại hiện trạng đất thuộc đường giao thông theo đúng quy định”. Trong trường hợp hộ ông Trần Đình Hòa không chấp hành thực hiện thì UBND xã Liên Hiệp lập các hồ sơ, thủ tục xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc trình các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện Đức Trọng trước ngày 25/9/2021. Sau đó UBND xã Liên Hiệp tiến hành giải thích, vận động thuyết phục, nhưng hộ gia đình ông Trần Đình Hòa vẫn không chịu tháo dỡ công trình sai phạm.

Tuy nhiên, đến nay gần 3 tháng trôi qua kể từ khi UBND huyện chỉ đạo xã giải quyết dứt điểm vụ việc nhưng UBND xã Liên Hiệp vẫn chưa giải quyết vụ việc rốt ráo như yêu cầu của huyện. Trao đổi với lãnh đạo xã, ông Huỳnh Thanh Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Hiệp cho biết: Sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của UBND huyện Đức Trọng, các cấp chính quyền, đoàn thể xã Liên Hiệp tiến hành thông báo cũng như giải thích, vận động thuyết phục, nhưng hộ gia đình ông Trần Đình Hòa vẫn không chịu tháo dỡ công trình sai phạm.

Quan điểm của địa phương, đường là lối đi chung, địa phương sẽ mềm dẻo trong xử lý, đảm bảo lợi ích hài hòa cho các bên liên quan. Vì vậy, trong thời gian đến, UBND xã Liên Hiệp sẽ tiếp tục mời đại diện hộ ông Trần Đình Hòa lên để tiếp tục hòa giải và vận động thuyết phục tháo dỡ hàng rào này.

Vụ việc tuy đã rõ ràng song chưa được giải quyết dứt điểm, và nếu càng kéo dài thời gian điều này sẽ gây thiệt hại về kinh tế cho bà Võ Thị Minh Trí cũng như bà Hoàng Thị Hải Hồng (không xây nhà được, trong khi nguồn vốn đầu tư phải vay ở ngân hàng) lại càng gây bức xúc.

