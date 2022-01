Bảo Lâm: Tìm thân nhân người đàn ông tử vong dưới hồ nước

(LĐ online) - Nạn nhân là người đàn ông khoảng 28 đến 35 tuổi, vừa được người dân phát hiện tử vong dưới hồ nước của người dân tại dốc Ta La (Thôn 1, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) vào chiều 6/1/2022.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân

Lúc 14 giờ 50 phút ngày 6/1, người dân phát hiện người đàn ông tử vong nổi dưới hồ tưới nước trong vườn của người dân tại dốc Ta La thuộc Thôn 1 (xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng). Vụ việc nhanh chóng được trình báo tới chính quyền địa phương và cơ quan công an. Công an huyện Bảo Lâm và Công an phường xã Lộc Thành đã nhanh chóng có mặt khoanh vùng bảo vệ hiện trường.

Qua ghi nhận ban đầu, người đàn ông đã tử vong cách đây khoảng 5 - 6 ngày. Trong người không có giấy tờ tùy thân, nên đến 18 giờ cùng ngày vẫn chưa xác định được danh tính.

Đặc điểm nhận dạng: Thi thể là nam giới, mặc quần đùi màu đen và áo khoác màu xám có sóc đen trắng trên vai và ống tay. Trên tay trái nạn nhân có xăm chữ “Yêu thương” và một số hình xăm khác bị mờ; ngón áp út bàn tay trái có đeo nhẫn kim loại bạc. Tại hiện trường, cơ quan chức năng còn phát hiện đôi dép nhựa màu xanh đen có 4 sọc trắng (nghi của nạn nhân).

Công an huyện Bảo Lâm đang bảo vệ hiện trường chờ lực lượng pháp y Công an Lâm Đồng khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra.

Công an huyện Bảo Lâm thông báo ai là người thân hãy liên hệ qua số điện thoại 02633.877.678 hoặc 02633.877.045 để được hỗ trợ.

