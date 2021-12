Thủy điện Đồng Nai vượt khó trong đại dịch Covid-19

(LĐ online) - Nhìn lại một năm qua, trong buối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công ty Thủy điện Đồng Nai (tọa lạc tại 254 Trần Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) đã tập trung khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, Công ty còn làm tốt công tác an sinh xã hội, chung tay với chính quyền các cấp chia sẻ khó khăn cho người yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Công ty Thủy điện Đồng Nai đóng góp ủng hộ Quỹ Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lâm Đồng

VƯỢT KHÓ ĐI LÊN TRONG ĐẠI DỊCH

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh không bị gián đoạn, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã triển khai nhiều phương án, biện pháp phòng chống dịch hiệu quả. Trong bối cảnh đó, với sự linh hoạt đảm bảo thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã triển khai hàng loạt biện pháp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đội đội ngũ cán bộ, công nhân lao động yên tâm làm việc cống hiến trí tuệ, năng lực cho đơn vị.

Theo đó, trong suốt thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã tăng cường quản lý chặt chẽ người ra vào Công ty như khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt; đồng thời, cấp phát đồ bảo hộ, trang thiết bị y tế đảm bảo để cán bộ, nhân viên và người lao động tham gia sản xuất an toàn. Cùng với đó, đơn vị đã tổ chức nhiều buổi tập huấn, diễn tập xây dựng phương án ứng phó dịch bệnh, các tình huống xử lý trường hợp nhiễm Covid-19 trong đơn vị; tăng cường làm việc trực tuyến đối với bộ phận văn phòng; phối hợp để tiêm phòng Covid-19 đầy đủ, nhanh chóng cho 100% cán bộ, nhân viên và người lao động làm việc trong đơn vị. Bên cạnh đó, Công ty thành lập các khu lưu trú tạm thời cho cán bộ, công nhân làm nhiệm vụ từ ngoài tỉnh trở về địa phương thực hiện các biện pháp cách ly y tế theo quy định.

Công ty Thủy điện Đồng Nai luôn quan tâm điều tiết nguồn nước đảm bảo an toàn hồ đập cho vùng hạ du

Nhờ vậy, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Thủy điện Đồng Nai luôn được đảm bảo thông suốt theo đúng kịch bản, kế hoạch đã xây dựng. Công tác vận hành 2 nhà máy thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 đảm bảo an toàn, hiệu quả và vượt tiến độ đã đề ra từ đầu năm. Tổng kết năm 2021, tổng sản lượng điện sản xuất của Công ty đạt 1.650 triệu kWh, bằng 121,1% sản lượng kế hoạch giao năm 2021. Kết quả này đã hoàn thành kế hoạch sản xuất trước 55 ngày do Tổng công ty Phát điện 1 giao trong năm 2021. Cùng với đó, các hoạt động phòng chống thiên tai, an toàn vệ sinh lao động… luôn được đảm bảo. Doanh thu trong năm của Công ty đạt hơn 1.600 tỷ đồng và đã nộp ngân sách Nhà nước 300 tỷ đồng.

Song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác bảo vệ môi trường luôn được Công ty Thủy điện Đồng Nai quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong 10 năm vừa qua, Công ty đã trồng hơn 59.700 cây trên khu vực công trình 2 nhà máy thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4. Riêng năm 2021, đơn vị đã trồng hơn 500 cây xanh các loại nhằm tạo cảnh quan xanh sạch đẹp và thân thiện với môi trường. Cũng trong năm này, Công ty đã thả 1 tấn cá giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản và bảo vệ môi trường nước tại 2 lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4. Với những kết quả đạt được, Công ty Thủy điện Đồng Nai được Tổng công ty Phát điện 1, UBND tỉnh Lâm Đồng và các cấp đề nghị Thủ tướng chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2021.

Cán bộ, công nhân viên Công ty Thủy điện Đồng Nai tặng quà cho người dân khó khăn 2 tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông

LÀM TỐT CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI

Cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong năm 2021, Công ty Thủy điện Đồng Nai luôn chú trọng làm tốt các hoạt động an sinh xã hội hướng về cộng động. Theo đó, Công ty đã quyên góp, ủng hộ số tiền hơn 200 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, đơn vị đã đóng góp ủng hộ Quỹ Vắc xin Việt Nam số tiền 70 triệu đồng; ủng hộ Quỹ Phòng chống Covid-19 tỉnh Lâm Đồng 50 triệu đồng; ủng hộ Quỹ Phòng chống Covid-19 TP Bảo Lộc 30 triệu đồng; phối hợp với Báo Lâm Đồng hỗ trợ các thành viện đội phản ứng nhanh phòng chống Covid-19 tỉnh Lâm Đồng số tiền 20 triệu đồng; hỗ trợ các chốt phòng chống dịch địa phương 20 triệu đồng và ủng hộ Quỹ Phòng chống Covid 19 do Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương phát động 10 triệu đồng

Cùng với đó, trong thời gian qua, cán bộ, công nhân viên Công ty Thủy điện Đồng Nai luôn quan tâm, chia sẻ khó khăn với người yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn 2 tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông mà đơn vị đóng chân bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Trước thềm năm học mới 2021 - 2022, cán bộ, công nhân viên Công ty đã đến thăm hỏi, động viên, trao học bổng, xe đạp và những phần quà ý nghĩa cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn tại 2 tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông. Đặc biệt, Công ty đã bảo trợ cho 3 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn mỗi tháng 500 ngàn đồng tại Trường Tiểu học Lộc Sơn và Trường THPT Nguyễn Du (TP Bảo Lộc). Giữa những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, những suất cơm 0 đồng, những phần quà chứa đựng nghĩa tình của Công ty Thủy điện Đồng Nai đã được gửi đến với người dân tại huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông và các mái ấm nuôi trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Lâm Đồng vào các dịp lễ, tết với tổng số tiền 190 triệu đồng.

Công nhân kỹ thuật Công ty Thủy điện Đồng Nai làm việc tại 2 công trình thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4

Cùng với đó, cán bộ, công nhân viên Công ty còn thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa như thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách tại xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm; thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng tại TP Bảo Lộc và đóng góp ủng hộ xây dựng nhà nghĩa tình quân - dân của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố.

Trong năm 2021, với các thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” và “Hiến máu an toàn trong đại dịch Covid-19”, Cán bộ, công nhân viên Công ty Thủy điện Đồng Nai đã hiến được 50 đơn vị máu. Đây là nghĩa cử cao đẹp thể hiện tính nhân văn sâu sắc hướng về cuộc sống cộng đồng khi nguồn máu dự trữ bị khan hiếm do dịch bệnh Covid-19.

Các hoạt động từ thiện, nhân đạo hướng cộng đồng của cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty Thủy điện Đồng Nai xuyên suốt trong 10 năm vừa qua kể từ ngày thành lập đến nay đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty góp phần cùng các địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội. Đặc biệt, góp phần cùng các địa phương thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội và phòng chống dịch hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của trung ương. Qua đó, thể hiện sức mạnh, tinh thần đoàn kết với Nhân dân để vượt qua mọi khó khăn trong đại dịch Covid-19 với phương châm “EVN - Thắp sáng niềm tin” trong cộng đồng.

KHÁNH PHÚC