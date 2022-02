Những ''hung thần'' thường xuyên lấn làn vượt ẩu trên Quốc lộ 20

(LĐ online) - Lượng phương tiện lưu thông ngày một đông đúc cho thấy Quốc lộ 20 – tuyến đường “huyết mạch” nối Lâm Đồng với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam bộ đang ngày càng quá tải. Lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) thế nhưng tình trạng xe tải và xe đầu kéo và cả xe khách thường xuyên chạy tốc độ cao lấn làn, lấn tuyến vượt ẩu đang là vấn nạn đáng lo ngại đối với người tham gia giao thông trên Quốc lộ 20.

Xe tải đua nhau vượt ẩu trên Quốc lộ 20 đoạn qua xã Lộc An (huyện Bảo Lâm)

Ghi nhận của phóng viên trong những ngày đầu năm Nhâm Dần 2022 khi lượng phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 20 tăng cao cho thấy, ý thức của người tham gia giao thông không ngừng được nâng cao. Tuy nhiên, một bộ phận tài xế điều khiển xe tải chở rau củ, quả… và xe đầu kéo lưu thông trên Quốc lộ 20 thường xuyên chạy tốc độ cao lấn làn, lấn tuyến vượt ẩu như những “hung thần” xa lộ khiến người đi đường nhiều phen hú vía, bức xúc.

Thực tế cho thấy, phần lớn các vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 20 qua địa bàn các huyện Di Linh, Bảo Lâm, TP Bảo Lộc… đều liên quan đến xe tải chở nông sản, xe đầu kéo và xe khách. Trong đó, không ít vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 20 do tài xế điều khiển các loại phương tiện trên cố tình lấn làn, lấn tuyến vượt ẩu gây nên. Một người dân xã Lộc An (huyện Bảo Lâm), phản ánh: “Tình trạng xe tải chở nông sản, xe đầu kéo và xe khách vượt ẩu thường xuyên xảy ra trên Quốc lộ 20. Trong đó, cung giờ khiếp đảm nhất đối với người đi xe máy, xe con là từ 15 giờ chiều đến 20 giờ tối hàng ngày. Họ vượt những đoạn cho phép đã đành, ở đây tài xế xe tải chở rau, xe đầu kéo và xe khách cứ chạy bất chấp vượt cả những điểm cấm vượt. Người đi xe máy thường xuyên bị ép vào lề, không cẩn thận thì mất mạng như chơi”.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng, tình trạng xe tải, xe đầu kéo và một số phương tiện khác lấn làn, lấn tuyến vượt ẩu là một trong những nguyên nhân chính gây mất ATGT trên Quốc lộ 20. Vì vậy, thời gian qua đơn vị thường xuyên tổ chức các chuyên đề tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến tốc độ, nồng độ cồn, lấn làn, lấn tuyến vượt ẩu trên toàn tuyến. Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm được lực lượng Cảnh sát Giao thông thực hiện thường xuyên, liên tục. Tuy nhiên, thời gian qua, các hội nhóm lái xe được thành lập, nên khi xử lý được một vài trường hợp thì họ thông báo cho nhau qua các kênh facebook, zalo để tìm cách né tránh gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý. Thời gian tới, Phòng Cảnh sát Giao thông tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng liên qua và Công an các địa phương tăng cường hơn nữa công tác tuần tra đảm bảo ATGT trên toàn tuyến Quốc lộ 20 qua địa phận tỉnh Lâm Đồng. Các trường hợp vi phạm sẽ được xử lý nghiêm theo quy định nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 20.

Báo Lâm Đồng Online ghi nhận những hình ảnh lấn làn, lấn tuyến vượt ẩu của các phương tiện giao thông xảy ra trên Quốc lộ 20

Một xe tải cố tình lấn làn vượt ẩu sai quy định khi làn đường đối diện có rất nhiều phương tiện đang lưu thông trên Quốc lộ 20 đoạn qua thị trấn Di Linh, huyện Di Linh Xe tải vượt ẩu tại một khúc của gấp cấm vượt trong trung tâm TP Bảo Lộc Xe tải chở nông sản lấn làn vượt ẩu ngay cả khu đông dân cư trên địa bàn TP Bảo Lộc Một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 20 liên quan đến xe tải

NGUYỄN QUÂN