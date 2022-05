Vì sao Khu tái định cư thị trấn Đinh Văn 11 năm chưa triển khai xong?

Khu tái định cư Cụm công nghiệp Đinh Văn (gọi tắt là Khu tái định cư Đinh Văn) nằm trong khu vực trung tâm thị trấn Đinh Văn (huyện Lâm Hà) mặc dù đã có quyết định đầu tư, triển khai từ năm 2011 nhưng tới nay, việc cắm mốc phân lô cũng như công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn tất.

Nhiều hộ dân chưa thể ổn định cuộc sống do Khu tái định cư Đinh Văn chưa hoàn thiện nhiều hạng mục hạ tầng

Do hạ tầng khu tái định cư xuống cấp, không đồng bộ theo công bố dự án ban đầu nên diện tích các lô đất để trống khá nhiều. Nhiều người dân cho biết vẫn chưa an tâm xây nhà để an cư tại đây.

• HẠ TẦNG XUỐNG CẤP, MẶT BẰNG CHƯA THU HỒI XONG

Ngày 24/5, ghi nhận tại Khu tái định cư Đinh Văn hệ thống hạ tầng giao thông nơi đây đúng như người dân phản ánh đã bị xuống cấp nhiều vị trí, hạng mục. Mặc dù mặt đường ô bàn cờ trong khu tái định cư khá rộng rãi nhưng chỉ được rải đá dăm, một số vị trí chưa thực hiện xong công tác san lấp do vướng mặt bằng nên nhìn khá nhếch nhác. Dọc tuyến đường vào khu tái định cư, hệ thống thoát nước đã có nhưng chưa hoàn thiện, trong khi lề đường gạch lát chỗ có, chỗ không. Các cột đèn đường đã được lắp ráp nhưng không sáng, hầu hết các nắp hộp kỹ thuật cột đèn đã bị mất cắp.

Bà Nguyễn Thị Mai, hộ dân có nhà tại khu tái định cư bức xúc cho biết, hơn 10 năm qua, hạ tầng nơi đây vẫn chưa hoàn thiện từ mặt đường cho tới hệ thống chiếu sáng, nắp cống thoát nước. “Mưa lớn, nhiều đoạn trong khu tái định cư bị ngập nhẹ, hệ thống cống thoát nước xuống cấp khiến nước không tiêu thoát kịp. Mùa khô thì mặt đường bụi bặm. Thậm chí, nhiều người dân tận dụng diện tích đất trống tại đây để chăn thả gia súc” - bà Mai chia sẻ.

Trong khi đó, theo ông Trần Văn Hà, gia đình có một miếng đất khoảng 150 m2 trong Khu tái định cư Đinh Văn từ năm 2013. Thời điểm đó, các tuyến đường trong dự án đã hình thành, có hệ thống thoát nước, lề đường và hệ thống điện đường một phần. “Khi chuẩn bị về xây nhà tại nơi ở mới, chúng tôi cứ nghĩ một thời gian ngắn các đơn vị sẽ hoàn thiện xong hạ tầng, tạo thành một khu tái định cư hiện đại ngay khu vực trung tâm thị trấn. Tuy nhiên, từ đó cho tới nay, khi khu tái định cư xuống cấp, gần như không có hoạt động sửa sang nào đáng kể” - ông Hà nói.

Cũng theo ông Hà, một vấn đề khác nảy sinh khi gia đình ông và các hộ gia đình khác đã nhận các lô đất tái định cư hay mua đấu giá nhưng trên hồ sơ cấp đất và đo đạc thực địa lại không trùng khớp, nhiều lô bị thiếu hụt diện tích. “Có nhiều lô, hồ sơ cấp đất kích thước 150 m2 nhưng thực tế mốc các lô cắm sai, hụt đi từ 3 m2 tới gần 10 m2” - ông Hà cho hay.

• SẼ ĐO ĐẠC LẠI CÁC LÔ ĐẤT SAI LỆCH, GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM CÁC TỒN TẠI CỦA DỰ ÁN CŨ

Theo tài liệu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng & Công trình công cộng huyện Lâm Hà cung cấp: Ngày 6/4/2006, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà. Tới tháng 12/2008, UBND huyện Lâm Hà có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư cụm công nghiệp Đinh Văn. Và từ năm 2009 tới năm 2015, UBND huyện đã nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, cập nhật và điều chỉnh cục bộ và phân kỳ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Đinh Văn rộng 6,37 ha nằm tại thôn Văn Tâm, thị trấn Đinh Văn.

Theo Quyết định số 2532 ngày 19/8/2015 của UBND huyện Lâm Hà về việc phê duyệt điều chỉnh cập nhật quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư Đinh Văn thì đất nhà ở liên kế có sân vườn gồm 119 lô; đất nhà ở biệt lập có 61 lô (tương đương với 3,62 ha (chiếm 56,76% diện tích đất dự án).

Điều đáng quan tâm là dự án Khu tái định cư Đinh Văn có tổng mức đầu tư trên 36 tỷ đồng. Trong đó, riêng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quyết định phê duyệt dự án ban đầu là 6,184 tỷ đồng. Tuy nhiên, tới thời điểm nay, theo báo cáo tổng số tiền đền bù, giải phóng mặt bằng đã lên tới gần 11 tỷ đồng.

Mặt khác, các đơn vị chức năng huyện Lâm Hà cũng xác nhận, do công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch và đầu tư cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác định vị, cắm mốc giao đất cho dân chưa tốt nên hiện trạng sử dụng đất so với hồ sơ cấp đất, quy hoạch khu vực dành để bố trí tái định cư hầu hết đều có sai khác.

Việc này đã làm ảnh hưởng đến công tác thi công công trình và bố trí đất cho các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất và các hộ dân được tái định cư. Ngoài ra, trong quá trình triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng có một số hộ dân chưa đồng ý giải tỏa mặt bằng, còn 7 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng,... nên các gói thầu cây xanh, xây dựng hệ thống giao thông, san lấp mặt bằng; xây dựng hệ thống điện; xây dựng hệ thống cấp nước;… hiện đều tồn tại ít nhiều khó khăn, vướng mắc.

Trao đổi với Báo Lâm Đồng về những bất cập tại Khu tái định cư Đinh Văn, ông Hoàng Sỹ Bích, Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà xác nhận một số phản ánh, nguyện vọng của người dân về khu tái định cư nêu trên là chính đáng. Để giải quyết các tồn tại, vướng mắc, sớm hoàn thành dự án Khu tái định cư Đinh Văn, ông Bích cho biết UBND huyện Lâm Hà đã thống nhất chỉ đạo các đơn vị có thẩm quyền rà soát toàn bộ quá trình triển khai dự án sau đó sẽ làm các quy trình, thủ tục để điều chỉnh cập nhật quy hoạch chi tiết Khu tái định cư Đinh Văn theo đúng quy định.

Theo Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà, trong số những vướng mắc cơ quan chức năng huyện Lâm Hà đang vào cuộc giải quyết dứt điểm trong thời gian tới là việc tổ chức cắm mốc lại gần như toàn bộ các lô đất có sự sai lệch về hồ sơ với thực tế để bàn giao cho các cá nhân, tổ chức. Cùng đó là đẩy mạnh công tác hoàn thiện hạ tầng, tháo gỡ khó khăn từng gói thầu cụ thể, giải quyết dứt điểm các vướng mắc phát sinh lâu nay với mục tiêu sớm hoàn thành dự án, để người dân khu tái định cư ổn định cuộc sống.

