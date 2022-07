Bảo Lộc: Hỗ trợ 100 triệu đồng giúp gia đình cháu bé bị điện giật tử vong

(LĐ online) - Chiều 26/7, chị Nguyễn Hà Thanh - Bí thư Thành Đoàn Bảo Lộc cho biết, Thành Đoàn và Chi đoàn Công an thành phố vừa tới thăm hỏi, chia buồn và trao tiền hỗ trợ cho gia đình cháu bé bị điện giật tử vong.

Chị Nguyễn Hà Thanh – Bí thư Thành đoàn Bảo Lộc trao hỗ trợ số tiền 34,7 triệu đồng giúp gia đình ông Thông

Theo đó, Thành Đoàn Bảo Lộc đã trao hỗ trợ số tiền 34,7 triệu đồng cho gia đình ông Lê Hồng Thông và bà Võ Thị Thu Thủy (bố, mẹ cháu L.T.T). Đây là số tiền do các đoàn viên, thanh niên, giáo viên tại các tổ chức Đoàn cơ sở và liên đội trường học trên địa bàn TP Bảo Lộc đóng góp. Cùng với đó, Đoàn Thanh niên Công an TP Bảo Lộc đã trao hỗ trợ số tiền 40 triệu đồng do các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đóng góp hỗ trợ gia đình ông Thông.

Đoàn Thanh niên Công an TP Bảo Lộc trao hỗ trợ số tiền 40 triệu đồng giúp gia đình ông Thông

Ngoài ra, UBND Phường 1 cũng đã đến thăm hỏi hỗ trợ kinh phí chia buồn cùng gia đình. Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố 3 cũng đứng ra kêu gọi, vận động số tiền hơn 30 triệu đồng để hỗ trợ, chia sẻ mất mát, đau thương cùng gia đình ông Thông.

Như Báo Lâm Đồng Online đã thông tin: Vào trưa 24/7, cháu L.T.T (11 tuổi, tạm trú tại Tổ dân phố 3, Phường 1) đang chơi điện thoại thì máy hết pin nên đã cắm sạc pin. Trong lúc cắm sạc pin, cháu T. không may bị điện giật tử vong.

Gia đình chúa T. có hoàn cảnh hết sức khó khăn, bố mẹ làm thuê và cả gia đình đang phải đi ở trọ.

HẢI ĐƯỜNG