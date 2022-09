Đảm bảo chất lượng bảo trì đường bộ

Thời gian qua, việc quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ tại tỉnh Lâm Đồng đã có những chuyển biến tích cực, chất lượng được nâng cao, góp phần đảm bảo nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa cũng như giảm thiểu tai nạn giao thông cho người dân.

Thi công Dự án Sửa chữa Quốc lộ 55

Công tác quản lý, bảo trì và bảo hành công trình đường bộ nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, hạn chế xuống cấp và hư hỏng công trình, kéo dài thời hạn khai thác sử dụng và giảm khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ là nhiệm vụ thường xuyên và được Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Lâm Đồng thực hiện.

Một trong những công trình đang triển khai đó là sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường, thảm bê tông nhựa và sửa chữa hệ thống thoát nước các đoạn Km220+000 - Km222+900 và Km225+320 - Km225+830 thuộc Quốc lộ (QL) 55 do nhà thầu thi công là Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 15A thực hiện.

QL55 là một trong những tuyến đường trọng điểm được Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) chú trọng đầu tư và phát triển, có điểm khởi đầu tại TP Vũng Tàu, đi qua các huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Hàm Tân, thị xã La Gi, Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) rồi đi qua các huyện Bảo Lâm và kết thúc tại TP Bảo Lộc. Đây là đường trục Đông - Tây kết nối hai vùng kinh tế Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Tuy nhiên, thời gian qua, QL55 đoạn qua tỉnh Lâm Đồng dài 24 km đã bị xuống cấp nghiêm trọng, hạn chế việc đi lại, lưu thông hàng hóa giữa các tỉnh lân cận và Lâm Đồng.

Ông Phạm Văn Thái Bình - Giám đốc Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Lâm Đồng cho biết: QL 55 là tuyến đường thuộc sự quản lý của Bộ GTVT. Năm 2013, tuyến đường này được bàn giao cho Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng quản lý. Hàng năm, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã bố trí kinh phí sửa chữa mặt đường, nhưng chỉ dừng lại ở hình thức láng nhựa để đảm bảo giao thông trên tuyến. Công tác duy tu, khắc phục hư hỏng luôn được Sở GTVT Lâm Đồng chú trọng chỉ đạo các đơn vị triển khai.

Ngoài việc tiếp tục tiến hành khắc phục, sửa chữa từ nguồn kinh phí đã được cấp, Sở GTVT cũng đã có báo cáo trình lên Bộ GTVT và Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp thêm kinh phí để tiếp tục khắc phục đoạn đường này nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Hiện tại, Dự án Nâng cấp, cải tạo QL55 cũng đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Ghi nhận tại công trình, đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 15A đang đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục cuối cùng của dự án. Trên tuyến, công ty đang có 2 mũi thi công với các thiết bị chuyên dụng tập trung cắt bỏ diện tích bị hư hỏng rồi rải thảm bê tông nhựa, lu lèn. Mặt đường được hoàn trả, đảm bảo an toàn giao thông cũng như tạo thuận lợi cho việc đi lại của Nhân dân, vệ sinh môi trường khu vực dự án đi qua.

Riêng trường hợp ý kiến của một số dân khu vực dự án bị ảnh hưởng do tình trạng trước nhà bị chắn bởi công trình mương nước quá cao, chưa kết nối với các tuyến đường dân sinh hiện trạng gây khó khăn cho việc đi lại, đơn vị thi công cũng đã rà soát, nghiên cứu điều chỉnh thiết kế của dự án, hạn chế việc nâng cao mặt đường hiện hữu.

"Tuyến đường đang trong giai đoạn hoàn thiện để được nghiệm thu, bàn giao. Hiện, các đơn vị đang trong giai đoạn thi công các hạng mục rãnh mương thoát nước, sửa lề…

Những điểm tồn tại, phát sinh chúng tôi đã yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương thực hiện”, ông Bình cho biết thêm.

Theo ông Phạm Văn Thái Bình, để hoàn thành giải ngân, thanh quyết toán các nguồn vốn đầu tư phát triển, vốn bảo trì đường bộ thuộc kế hoạch năm 2022, đơn vị đang chỉ đạo cho tất cả các đơn vị nhà thầu tăng tốc thi công; đồng thời, đảm bảo chất lượng các công trình bảo trì đường bộ. Phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/12/2022 đạt từ 92% trở lên và đến ngày 30/1/2023 đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư đã bố trí cho các dự án.

Mặt khác, đơn vị cũng đang tích cực phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương để triển khai các dự án giao thông cấp thiết theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng như: Dự án Cao tốc Dầu Giây - Liên Khương (đoạn Tân Phú - Bảo Lộc và đoạn Bảo Lộc - Liên Khương); Dự án Nâng cấp, cải tạo QL28; tiếp tục chủ động đề xuất sự hỗ trợ của Bộ Giao thông Vận tải để hoàn thành hạng mục xây dựng đường vành đai phía Nam TP Bảo Lộc thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo QL20 đoạn Km0 - Km123+105,17; triển khai Dự án Xây dựng QL27 đoạn K’rông Nô - Phi Nôm và Dự án Xây dựng QL55 nhằm giải quyết tình trạng mất an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường quản lý chất lượng công tác duy tu, bảo trì đường bộ; kiểm tra, khắc phục kịp thời điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Chủ động, kịp thời triển khai thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, không để ách tắc giao thông trong mọi tình huống. Tiếp tục triển khai công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; công tác quản lý chất lượng, thẩm định các hồ sơ dự án, thiết kế kỹ thuật của các dự án do các địa phương trên địa bàn tỉnh làm chủ đầu tư đảm bảo đúng hạn hoặc trước hạn so với thời gian quy định…

HOÀNG SA