HỘI VHNT LÂM ĐỒNG:

(LĐ online) - Ngày 31/12/2019, Hội Văn học nghệ thuật Lâm Đồng đã tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2020 có sự tham dự bà Nguyễn Thị Mỵ - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đại diện lãnh đạo MTTQ, các hội nghề nghiệp, lãnh đạo UBND thành phố Đà Lạt cùng hơn 200 văn nghệ sĩ thuộc các chuyên ngành văn học, âm nhạc, mỹ thuật, nghiên cứu văn hoá dân gian…

Khen thưởng tập thể xuất sắc

Năm qua, hội viên văn học nghệ thuật đều có ý thức yêu nghề, say mê sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân, trách nhiệm văn nghệ sĩ. Hội đã tổ chức 5 trại sáng tác trong và ngoài tỉnh, thu hút 105 hội viên tham gia, sáng tác hơn 300 tác phẩm các thể loại văn, thơ, nhạc, hoạ, nhiếp ảnh có giá trị; 15 văn nghệ sĩ tham gia đợt sáng tác nhiếp ảnh ngắn ngày tại Công ty Nhôm Lâm Đồng với hơn 200 tác phẩm ảnh báo chí - nghệ thuật; cử 7 hội viên tham dự các trại sáng tác do Hội Trung ương tổ chức. Hội đã phát động cuộc thi sáng tác VHNT “Lâm Đồng trên đường đổi mới và phát triển bền vững” (2019 - 2020) thu hút nhiều văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh tham gia, dự tính trao giải vào 9/2020 và in thành tuyển tập chào mừng Đại hội Đảng. Hội đã xét kết nạp được 7 hội viên mới, nâng tổng số đội ngũ văn nghệ sĩ Lâm Đồng hiện nay có 281 hội viên thuộc 11 chi hội chuyên ngành và địa phương; trong đó, 62 hội viên các chuyên ngành Trung ương; 4 CLB trực thuộc gồm: Sáng tác trẻ, Nhiếp ảnh Đà Lạt, Thư pháp, Sân khấu - điện ảnh với 53 thành viên.

Hoạt động công bố tác phẩm diễn ra sổi nổi, nhiều sự kiện, nhiều cuộc triển lãm được tổ chức đã đưa hàng ngàn tác phẩm đến công chúng như: Tổ chức Ngày thơ Việt Nam, Đêm thơ Nguyên tiêu vào Rằm tháng Giêng; sinh hoạt chuyên đề nhân kỷ niệm 66 năm ngày Nhiếp ảnh Việt Nam, cuộc thi ảnh nghệ thuật “Lâm đồng đổi mới và phát triển 2019”, liên hoan ảnh khu vực miền Đông Nam Bộ tại Đà Lạt, triển lãm Mỹ thuật Đông Nam bộ tại Tây Ninh, liên hoan âm nhạc phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, triển lãm ảnh nghệ thuật “Đà Lạt đổi mới và phát triển” nhân Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 8 năm 2019, trưng bày ấn phẩm tại Hội Báo Xuân…

Hội đã phát hành 10 số Tạp chí Lang Bian và Hợp tuyển sáng tác trẻ Lâm Đồng 2019 theo đúng tôn chỉ mục đích, không để sai sót. Nội dụng các ấn phẩm có nhiều cải tiến, bám sát thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước. Tạp chí Lang Bian đã đăng tải và đưa đến công chúng bạn đọc 22 tác phẩm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 95 truyện ngắn ký, 175 bài thơ, 15 bài nghiên cứu - lý luận - phê bình, 12 bài văn học trong nhà trường, 7 bài văn nghệ dân gian, 17 bài giới thiệu tác giả - tác phẩm, 40 bản nhạc, 176 ảnh, 84 tác phẩm mỹ thuật (tranh, tượng).

Tặng Giải thưởng tác phẩm chất lượng cao cho các tác giả

11 chi hội trực thuộc đều có những hoạt động nỗi bật như tổ chức sáng tác, dự thi, công bố, quảng bá tác phẩm, toạ đàm, giới thiệu, bồi dưỡng phát triển hội viên mới; nhiều chi hội hoạt động tích cực bài bản tạo chỗ đứng và có đóng góp lớn cho đời sống văn hoá tinh thần của địa phương như: Chi hội VHNT Đạ Tẻh, Chi hội Lâm Hà, Chi hội Bảo Lộc, Chi hội Mỹ thuật, Chi hội Âm nhạc, Chi hội Nhiếp ảnh.

Trong năm 2020, Hội đã đề ra 16 hoạt động sáng tác, quảng bá, công bố tác phẩm sẽ được thực hiện, có thể kể: Tổ chức hoạt động văn học nghệ thuật nhân các ngày lễ lớn trong năm, ngày thơ Nguyên tiêu “Đồng hành cùng đất nước”; xây dựng đề cương, biên tập “Sơ lược lịch sử và Kỷ yếu 35 năm Hội VHNT Lâm Đồng 1987 - 2022”; xuất bản 12 số Tạp chí Lang Bian; tổ chức 5 trại sáng tác; phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức hội thảo và thực tế sáng tác tại Đà Lạt “45 năm văn học Tây Nguyên”; phối hợp tổ chức Giải thưởng VHNT Lâm Đồng lần thứ 2; quan tâm phát triển hội viên mới (hội viên trẻ, người dân tộc thiểu số); tổ chức và tham gia các triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, liên hoan âm nhạc; bồi dưỡng sáng tác trẻ, hội thảo chuyên đề.

Nhân dịp này, 16 văn nghệ sĩ đã được trao Kỷ niệm chương của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam vì có thời gian đóng góp của sự nghiệp phát triển văn nghệ nước nhà. Hội VHNT đã khen thưởng 8 tập thể, 24 cá nhân tích cực hoạt động, sáng tác trong năm qua. Tặng giải thưởng tác phẩm chất lượng cao cho 40 tác phẩm đăng trên Tạp chí Lang Bian; trong đó 10 tác phẩm thơ, 10 truyện ngắn, 3 bút ký, 6 ảnh, 5 tranh, 5 ca khúc, 1 tác phẩm nghiên cứu lý luận phê bình.

QUỲNH UYỂN