Nhà thơ Trần Ngọc Trác đoạt giải C Giải thưởng Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Vừa qua, tại Hà Nội, Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam đã tổ chức trao Giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2020 cho các tác phẩm xuất sắc của các tác giả thực hiện trong năm 2020.

Theo đó, Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam Việt Nam đã trao giải thưởng cho 50 tác phẩm. Trong đó, 9 tác phẩm giải B, 15 tác phẩm giải C, 25 tác phẩm giải Khuyến khích và 1 tặng thưởng thuộc lĩnh vực văn học, nhiếp ảnh, mỹ thuật, âm nhạc, phim tài liệu, múa... Nhà thơ Trần Ngọc Trác, nguyên Chủ tịch Hội Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng, đã xuất sắc đoạt giải C (không có giải A) với cuốn sách “Nguyễn Đức Phúc - Chuyện thật như đùa”. Cuốn sách do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2019.

TRIỀU KA