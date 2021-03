Khai mạc Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 71

Ngày 1/3, Liên hoan Phim quốc tế Berlin (Berlinale) lần thứ 71 chính thức khai mạc theo hình thức trực tuyến tại thủ đô Berlin, CHLB Đức.

Do đại dịch COVID-19, Liên hoan Phim quốc tế Berlin năm nay sẽ diễn ra theo 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu, diễn ra từ ngày 1 - 5/3, sẽ là phần tranh tài của các phim tham dự và phần thứ hai, từ ngày 9 - 20/6, sẽ là phần công chiếu các bộ phim ngoài rạp cũng như trao giải cho các phim xuất sắc.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, tham dự Liên hoan Phim quốc tế Berlin năm nay có khoảng 170 bộ phim đến từ 59 quốc gia/vùng lãnh thổ, tranh tài ở 11 hạng mục. Giải Gấu vàng và Gấu bạc tại Berlinale sẽ là cuộc tranh tài của 15 bộ phim, trong đó có 4 phim của Đức.

Ban giám khảo "chấm" hạng mục quan trọng nhất này của liên hoan phim gồm 6 đạo diễn từng đoạt giải Gấu vàng, trong đó bao gồm Mohammed Rassulof (người Iran, phim There Is No Evil - năm 2020), Nadav Lapid (người Israel, phim Synonyms - năm 2019), Adina Pintilie (người Romania, phim Touch Me Not - năm 2018), Ildiko Enyedi (người Hungary, phim Body and Soul - năm 2017), Gianfranco Rosi (người Italy, phim Sea Fire - năm 2016) và Jasmila Zbanic (người Bosnia & Herzegovina, phim Grbavica - năm 2006).

Ngoài hai đạo diễn người Israel và Iran không thể tới Berlin và phải xem các phim tranh giải từ nhà, các đạo diễn còn lại sẽ có mặt tại rạp để trực tiếp xem và chấm những tác phẩm xuất sắc nhất giành giải Gấu vàng và Gấu bạc. Hầu hết các phim tham dự sẽ được phát trực tuyến cho những người kinh doanh phim ảnh và đại diện báo chí chuyên ngành từ ngày 1 - 5/3.

Thông tin từ trang chủ của Berlinale cho biết, hạng mục Encounters (Gặp gỡ) có 12 phim tham dự, trong đó có 7 phim đầu tay. Trong số này có sự góp mặt của bộ phim Taste (Vị) của đạo diễn Lê Bảo và Giám đốc sản xuất Đồng Thị Phương Thảo.

Bộ phim lấy bối cảnh là một khu nhà ổ chuột ở ngoại ô TP Hồ Chí Minh trong một không gian ảm đạm, bí bách và tối tăm. Trong phim, một người đàn ông Nigeria kể về một ngày của mình trong môi trường sống đã rất đỗi quen thuộc hằng ngày của anh. Vì mưu sinh và cậu con trai nhỏ ở Nigeria, người thanh niên này đã tới TP Hồ Chí Minh để lập nghiệp, nhưng khi bản hợp đồng với đội bóng hết hạn, người này đã chuyển tới sống và sinh hoạt cùng 4 người phụ nữ Việt Nam tuổi trung niên.

Đây là phim truyện đầu tay của Lê Bảo, hợp tác sản xuất cùng một số nhà sản xuất ở Singapore, Pháp, Thái Lan, Đức và Đài Loan (Trung Quốc).

Theo Berlinale, bộ phim màu dài 97 phút của Lê Bảo là một tác phẩm đầy cảm xúc, tinh tế, gợi nhiều suy nghĩ với người xem, thể hiện sự khao khát của con người trước sự mỏng manh và cái đẹp, nỗi sợ hãi về sự cô lập và sự sống sót.

Ban Giám khảo hạng mục Encounters gồm Florence Almozini (Pháp), Cecilia Barrionuevo (Argentina) và Dietrich Diederichsen (Đức), những người sẽ công bố phim đoạt giải vào ngày 5/3 - cùng ngày công bố giải Gấu vàng và Gấu bạc.

Tất cả các phim xuất hiện trong giai đoạn đầu của Berlinale chỉ được chiếu trực tuyến cho các nhà chuyên môn cũng như báo chí chuyên ngành, nên sẽ chưa phải là công chiếu cho tới trước tháng 6 tới. Giai đoạn đầu của liên hoan phim, dành cho những người hoạt động trong ngành điện ảnh, chủ yếu đóng vai trò như nền tảng thay thế cho Thị trường Điện ảnh châu Âu (EFM), một trong 3 điểm gặp gỡ quan trọng nhất đối với ngành công nghiệp điện ảnh và truyền thông quốc tế, bên cạnh thị trường phim Cannes và Thị trường điện ảnh Mỹ.

Do những sự kiện này có thứ tự lịch trình cố định trong ngành công nghiệp điện ảnh, nên buộc Berlinale phải diễn ra vào quý đầu tiên của năm. Theo nhà tổ chức, trong năm nay có trên 470 công ty điện ảnh từ gần 60 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia phiên bản kỹ thuật số của EFM. Các nhà chuyên môn đã đăng ký có quyền truy cập vào danh sách gồm 780 bộ phim có sẵn, bên cạnh đó còn khoảng 90 sự kiện chuyên ngành của EFM được lên kế hoạch, bao gồm các cuộc thảo luận, hội thảo và cơ hội quảng cáo.

Ra đời từ năm 1951, Liên hoan phim quốc tế Berlin là một trong ba liên hoan phim quốc tế lâu đời và uy tín nhất thế giới, cùng với Liên hoan phim Cannes của Pháp và Liên hoan phim Venice của Italy. Giải thưởng danh giá nhất và cũng là biểu tượng của Berlinale là Gấu Vàng. Hàng năm, với gần 330.000 vé được bán ra, liên hoan phim Berlin trở thành ngày hội điện ảnh thu hút lượng khán giả đông nhất thế giới.

(Theo TTXVN)