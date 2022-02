Những bé gái Ballet - Không gian triển lãm mỹ thuật của họa sĩ Lê Anh Quân giữa làng Pháp cổ xứ Đông Dương

(LĐ online) - Sáng 27/2, tại không gian Khu du lịch Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa, thành phố Đà Lạt, khai mạc triển lãm nghệ thuật chủ đề “Những bé gái Ballet” với 17 tác phẩm đặc sắc của họa sĩ Lê Anh Quân.

Họa sĩ Vi Quốc Hiệp phát biểu bên cạnh là tác giả Lê Anh Quân và Hoa hậu Ngọc Hân

Tham dự có ông François Claude Malric - Tổng quản lý (GM) Khu Resort Ana Mandara Villas Dalat; họa sĩ Vi Quốc Hiệp - Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Chi hội Mỹ thuật, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng; tác giả, họa sĩ Lê Anh Quân, MC là Hoa hậu Việt Nam Đặng Thị Ngọc Hân, cùng đông đảo các nhà quản lý và du khách…

17 tác phẩm nghệ thuật được tác giả sáng tạo đa dạng các chất liệu từ gương, thủy tinh, gỗ và các chất liệu tổng hợp, được bài trí công phu. Tranh của họa sĩ Lê Anh Quân từng được coi là một “hiện tượng thị giác’. Anh là họa sĩ đặc biệt và khác biệt, khác biệt từ chính những chất liệu mà anh sử dụng trong tác phẩm. Gọi là tranh, nhưng không phải cuộc chơi của màu sắc. Những chất liệu mới là “nhân vật chính” của câu chuyện kể được ẩn mình trong đó.

Tác phẩm “Mưa”- 2020, kích thước 115 x 185 cm, chất liệu tổng hợp

Lê Anh Quân chia sẻ, “Những bé gái Ballet” lấy cảm hứng từ chính quãng thời gian anh là giáo viên dạy mỹ thuật cho các em học sinh và tình yêu vô bờ bến với cô con gái Hạ Lam. Cả anh và con gái đều thích bộ môn múa Ballet. Và khi có dịp qua Pháp, anh đã nhất định phải cố gắng tìm mua cho bằng được một cái đàn violon và một đôi giày Ballet để tặng con. Có lẽ bởi nguồn cảm hứng ngọt ngào ấy mà trong mỗi tác phẩm tại triển lãm, từ “Đứa bé múa”, “Mưa - 2021”, “Mặt trời” đến “Thân phận 1”, “Thân phận 2”, “Thân thể”... đều khiến người xem phải trầm trồ, mê đắm.

Khác với hình ảnh của những đứa trẻ trước đây anh từng thể hiện, từ những cái đầu trẻ em ám ảnh vì khói bụi ô nhiễm, hay khói thuốc chiến tranh, đến chùm tranh về những đứa trẻ đều bím tóc vung vẩy mà giờ đây hiếm gặp trên đường phố Hà Nội, “Những bé gái Ballet” bay bổng, lãng mạn, tinh tế và cũng đầy chiêm nghiệm. Và mỗi người sẽ có những cảm nhận, tưởng tượng khác nhau, với nhiều cung bậc cảm xúc, không ai giống ai, đó cũng chính là điều thú vị mà họa sĩ Lê Anh Quân dành tặng cho khán giả.

Tác phẩm “Trung thu” - 2020, kích thước 126 x 80 cm, chất liệu tổng hợp

Đặc biệt, khác với những lần triển lãm trước, “Những bé gái Ballet” càng trở nên ấn tượng khi trưng bày tại không gian Ana Mandara Villas Dalat - khu nghỉ dưỡng với vẻ đẹp đặc trưng, đậm dấu ấn kiến trúc Pháp cổ, tinh tế, lãng mạn, và nhiều cảm xúc. Họa sĩ Lê Anh Quân cho biết: “Tôi nghĩ, chính khung cảnh của nơi này sẽ giúp mọi người có thể cảm nhận “Những bé gái Ballet” bằng một thứ cảm xúc mới mẻ, theo phong cách chậm rãi, đơn giản và tinh tế hơn. Tôi tin rằng, đây sẽ là không gian triển lãm tạo cảm xúc cho rất nhiều nghệ sĩ khác, và cũng chính là nguồn cảm hứng cho những tác phẩm mỹ thuật mới ra đời…”.

Với giới mộ điệu, được ngắm tranh của họa sĩ Lê Anh Quân không phải cơ hội dễ dàng. Lần triển lãm gần đây nhất của anh diễn ra tháng 11/2021 tại Viet Art Space. Chỉ khi tìm thấy sự đồng điệu, một không gian “chạm” đúng dòng cảm xúc và phù hợp, anh mới sẵn sàng cho việc chia sẻ những tác phẩm của mình. Lần triển lãm này, Lê Anh Quân chọn Đà Lạt - nơi anh tìm thấy cảm xúc thuộc về miền ký ức, chính là “chất xúc tác” kết nối những vật dụng không tưởng vào trong tranh, vào bộ sưu tập của mình. Tranh của Lê Anh Quân sẽ thay đổi hoàn toàn cách thưởng lãm tranh của bạn!

Tác phẩm “Phía sau” - 2020, kích thước 185 x 115 cm, chất liệu tổng hợp

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông François Claude Malric bày tỏ tình cảm yêu mến đến họa sĩ, những người thưởng lãm nghệ thuật đã có mặt tại Resort Ana Mandara Villas Dalat. Khu nghỉ đã dành được rất nhiều giải thưởng danh giá do các tổ chức, hiệp hội uy tín về du lịch trên thế giới trao tặng như World Luxury Hotel Awards, Giải thưởng Khách sạn sang trọng thế giới năm 2018 do World Luxury Hotel Awards trao tặng; Khu nghỉ dưỡng trên núi sang trọng hàng đầu năm 2019 do tạp chí du lịch Wanderlust Tips trao tặng; Wanderlust Tips, TripAdvisor…

Họa sĩ Vi Quốc Hiệp cũng chia sẻ cảm nhận của mình về sự sáng tạo mới lạ và đột phá của tác giả Lê Anh Quân: “Với phong cách sáng tác theo trường phái nghệ thuật trừu tượng và lập thể; sự thể hiện nhiều gam trầm, tác phẩm của họa sĩ Lê Anh Quân đã đem lại chiều sâu trong cách cảm và sự suy tư nhiều chiều về thân phận ở người thưởng lãm…Và trên sự sáng tạo đó, người xem đồng thời cảm nhận được sự khao khát đến cái đẹp của lớp họa sĩ trẻ. Triển lãm thực sự là mới lạ và niềm vinh dự đối với thành phố Đà Lạt”.

Triển lãm mỹ thuật của họa sĩ Lê Anh Quân diễn ra tại Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa trong 30 ngày (27/2 - 30/3/2022).

Họa sĩ Lê Anh Quân sinh năm 1977 tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội và là một trong số ít những lớp họa sĩ trẻ sớm khẳng định cho mình một phong cách riêng với nhiều sáng tạo, tìm tòi nghệ thuật. Lê Anh Quân đã tổ chức thành công nhiều triển lãm mỹ thuật trong và ngoài nước, được đông đảo khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao: Triển lãm nhóm Nghệ thuật đương đại châu Á ở New York năm 2008; Triển lãm nhóm “Một chuyến đi” tại Berlin, Đức năm 2015; Triển lãm nhóm “Không quan tâm đến Hà Nội” tại Paris, Pháp năm 2018; Triển lãm nhóm “Amitié” tại Paris, Pháp năm 2019; Triển lãm cá nhân tại phòng tranh YOUNG tại Hà Nội năm 2006, Triển lãm cá nhân tại Viet Art Center, 42 Yết Kiêu, Hà nội năm 2010, Triển lãm cá nhân tại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Việt Nam năm 2019…

MINH ĐẠO