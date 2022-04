Giao lưu, tọa đàm với dịch giả Nguyễn Tấn Đại và tác phẩm Hoàng tử bé

(LĐ online) - Nằm trong chuỗi hoạt động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất, sáng 23/4, Thư viên Lâm Đồng đã tổ chức tọa đàm, giao lưu giữa dịch giả Nguyễn Tấn Đại và bạn đọc với chủ đề “Hoàng tử bé và Lâm Đồng – Những mối duyên lành”. Tham dự có các thầy cô giáo, sinh viên ngữ văn đang học tập và giảng dạy tại các trường THCS, cao đẳng, đại học trên địa bàn Đà Lạt.

Dịch giả Nguyễn Tấn Đại nói về tác phẩm Hoàng tử bé và truyền tình yêu, đam mê đọc sách cho độc giả

Hoàng tử bé được nhà văn Antoine de Saint-Exupéry (Pháp) sáng tác trong lưu vong ở Mỹ. Ông viết nên tác phẩm từ hoài niệm tuổi thơ, nỗi nhớ nhà và khao khát hòa bình. Đó là một câu chuyện ngụ ngôn, một câu chuyện cổ tích, khiến bao bạn đọc nhỏ tuổi lẫn lớn tuổi say mê và đắm chìm vào cuộc du hành qua các vì sao của cậu bé tóc vàng - “hoàng tử bé”.

Tác phẩm được xuất bản lần đầu năm 1943 ở Mỹ với hai ấn bản, một tiếng Anh và một tiếng Pháp, đã trở thành kiệt tác của nền văn học hiện đại và là tác phẩm văn học phổ biến nhất hiện nay.

Hoàng tử bé còn được đánh giá là cuốn sách “phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi trình độ cảm thụ, ở mọi quốc gia trong mọi thời điểm”. Mỗi lứa tuổi đến với câu chuyện, lại nhìn thấy một “hoàng tử bé” khác nhau. Ngay cả một người, nếu đọc Hoàng tử bé nhiều lần trong suốt cuộc đời, thì ở mỗi mốc trưởng thành lại tìm thấy những thông điệp khác biệt.

Cho tới nay đã có gần 800 bản dịch của các dịch giả ở nhiều quốc gia với hàng trăm thứ tiếng, đã có khoảng 200 triệu bản sách được bán ra trên toàn thế giới. Tuy đã hơn nửa thế kỷ từ khi tác phẩm này ra mắt, nhưng mỗi lần đọc Hoàng tử bé là mỗi lần người đọc lại như vỡ lẽ thêm điều mới.

Là người con của quê hương Lâm Đồng, dịch giả Nguyễn Tấn Đại là một người trẻ ham học, ham đọc, thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Pháp, hiện nay anh đang làm việc tại Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), TP Hồ Chí Minh. Yêu tác phẩm Hoàng tử bé, mong muốn có một bản dịch của riêng mình để tặng cô gái anh yêu, Nguyễn Tấn Đại đã đọc đi đọc lại bản gốc tiếng Pháp, rồi hóa thân thành nhân vật trong truyện đóng vai một cậu bé 6 tuổi, nhìn cuộc đời bằng con mắt của một cậu bé…

Với ngôn ngữ giản đơn, trong sáng, bao hàm sự mênh mông, bao la của tác giả, dịch giả Nguyễn Tấn Đại đã dành trọn tâm huyết chuyển ngữ chính xác đến từng từ, từng câu, giữ đúng tinh thần, ý tưởng của nguyên tác, thể hiện đúng thần thái của tác phẩm, để bạn đọc 6 tuổi có thể đọc hiểu dễ dàng.

Bản dịch Hoàng tử bé của Nguyễn Tấn Đại được đánh giá cao và nhanh chóng được đông đảo công chúng bạn đọc nhỏ tuổi đón nhận, dù trước đó đã có rất nhiều bản dịch của nhiều dịch giả trong nước.

Vinh dự hơn, năm học 2021 – 2022, trích đoạn “Nếu cậu muốn có một người bạn” của tác phẩm Hoàng tử bé do anh dịch được đưa vào chương trình Ngữ văn lớp 6 trong bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống - bộ sách mà các trường học ở tỉnh Lâm Đồng đã lựa chọn giảng dạy.

Chụp hình lưu niệm cùng bạn đọc

Cũng trong năm 2021, bản dịch của anh được NXB Phụ nữ in lại. Trong lần tái bản này, ngoài sử dụng bản dịch đã được hiệu đính, sách được in với những chi tiết và hình minh họa sát thực nhất với bản in đầu tiên năm 1943 tại Mỹ, khi tác giả còn sống và có thể xem là bản dịch trung thành với nguyên tác nhất hiện nay.

Năm 2022, anh đã kết nối để Quỹ Jean-Marc Probst vì Hoàng tử bé trao tặng 2.000 cuốn sách Hoàng tử bé do Nguyễn Tấn Đại dịch và NXB Phụ nữ phát hành để dành tặng cho các trường học tại Lâm Đồng.

Dành nhiều năm sưu tầm tư liệu, nghiên cứu về Hoàng tử bé, Nguyễn Tấn Đại đã phát hiện nhiều thông tin mới, đặc biệt là về mối liện hệ giữa tác giả sách Hoàng tử bé với Việt Nam. Sài Gòn là thành phố duy nhất của châu Á nhà văn Antoine de Saint-Exupéry đặt chân đến năm 1934, em gái của tác giả từng có thời gian làm việc tại Sài Gòn…

Trong buổi giao lưu, câu chuyện của dịch giả Nguyễn Tấn Đại và tác phẩm Hoàng tử bé đã truyền cảm hứng về tình yêu, niềm đam mê đọc sách cho các bạn trẻ, để sách mở ra cho ta những chân trời mới.

