KHAI MẠC NGÀY SÁCH VÀ VĂN HOÁ ĐỌC VIỆT NAM LẦN THỨ NHẤT

(LĐ online) - Sáng 21/4, tại khách sạn Palace Đà Lạt, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất với sự tham dự của đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể, đông đảo học sinh, sinh viên và công chúng bạn đọc.

Cắt băng khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở VH-TT-DL nhấn mạnh: “Trong đời sống của mỗi chúng ta, sách là kho tàng tri thức, là sản phẩm văn hóa tinh thần đóng vai trò rất quan trọng. Sách là người thầy dạy cho chúng ta cách sống, cách làm người, hướng tới những giá trị nhân văn cao cả; sách là người bạn gần gũi chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của mỗi chúng ta. Sách không chỉ dùng để lưu trữ những giá trị đời sống mà sách còn cung cấp tri thức cho con người. Sách cho ta những tri thức cần thiết trong học tập, trong công việc và trong đời sống. Vì thế, từ lâu đọc sách đã trở thành một nhu cầu thiết yếu của mỗi người.

Với tầm quan trọng và ý nghĩa của việc phát triển Văn hóa đọc, ngày 4/11/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1862/QĐ-TTg về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam thay thế Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam theo đó lấy ngày 21 tháng 4 là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất tỉnh Lâm Đồng là dịp để khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của Nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Đồng thời, tôn vinh giá trị của sách và tinh thần hiếu học của người Việt Nam, tôn vinh những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách; các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam đã và đang mang lại những giá trị đích thực và hiệu quả hết sức to lớn, trở thành nền nếp, đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa rộng rãi khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đặc biệt, trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay thì việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc ngày càng góp phần khẳng định: Sách và Văn hóa đọc mãi mãi trường tồn”.

Khen thưởng các cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp vì sự phát triển Văn hóa đọc

Nhân dịp này, Sở VH-TT-DL đã ghi nhận, tôn vinh, khen thưởng 20 đơn vị tham gia ngày sách, các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển văn hóa đọc.

Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất diễn ra trong 3 ngày 21 - 23/4 với nhiều hoạt động sôi nổi như: cấp thẻ bạn đọc miễn phí Thư viện Lâm Đồng; triển lãm tranh sách “Covid trong mắt trẻ thơ”; trưng bày, triển lãm tranh sách, báo, tạp chí; giao lưu, tọa đàm với các nhà văn, các dịch giả; bán sách giảm giá từ 20 - 50%.

Bên cạnh việc đọc sách, nhiều hoạt động văn hóa đã thu hút độc giả như: họa sĩ Vi Quốc Hiệp ký họa miễn phí; các độc giả nhỏ tuổi trải nghiệm nhiều trò chơi, vẽ tranh, viết thư pháp, nặn tò he…

Ghi nhận biểu dương các đơn vị tích cực tham gia hoạt động ngày sách Em Bùi Hồ Ngọc Hân đoạt giải Nhất Đại sứ văn hóa đọc 2021 truyền cảm hứng đọc sách cho bạn đọc trẻ với tác phẩm Yêu những điều không hoàn hảo