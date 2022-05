Trưng bày những bức ảnh đẹp, tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 16/5, ở thành phố Vinh, Khu di tịch Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cùng Sở Văn hóa-Thể thao, Sở Công Thương tỉnh tổ chức một số hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu xem các bức ảnh tại Triển lãm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.”

Hướng tới kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), chiều 16/5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Khu di tịch Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp Sở Văn hóa-Thể thao và Sở Công Thương Nghệ An tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;” phát động Cuộc thi sáng tác logo Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ; khai trương gian hàng giới thiệu văn hóa, ẩm thực, các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Nghệ An.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An Trần Thị Mỹ Hạnh nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Cuộc đời và sự nghiệp của Người đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, vì hòa bình, công lý và tiến bộ xã hội của nhân loại.

Người không chỉ đem lại tự do cho dân tộc, cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân mà còn để lại cho dân tộc Việt Nam, các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, với những cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng và toàn xã hội, góp phần tạo ra những đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ đất nước nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trưng bày chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với gần 400 bức ảnh, gồm 3 phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực; toàn Đảng, toàn dân. toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghệ An học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua triển lãm, tỉnh Nghệ An mong muốn các cán bộ, đảng viên, mọi tầng lớp nhân dân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyển tải những hình ảnh đẹp, những tư liệu quý về việc toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tô đậm hình ảnh Nghệ An - quê hương của Người trong phong trào đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân, làm nên nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn sức mạnh to lớn, để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nghệ An phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng ngày, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An phối hợp Bảo tàng Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” và khánh thành cổng Tam quan tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” giới thiệu 144 ảnh tư liệu, gồm hai phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người tổ chức và lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành thắng lợi cách mạng giải phóng dân tộc, góp phần vào sự nghiệp cách mạng thế giới; Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới.

Triển lãm góp phần làm sáng tỏ sự nghiệp cách mạng, chính trị, văn hóa cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh - con người và nhân cách vị đại không chỉ thuộc về quá khứ, hiện tại mà cả tương lai.

(Theo Vietnam+)