Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng

(LĐ online) - Ngày 21/8 Chi hội Âm nhạc (thuộc Hội VHNT Lâm Đồng) đã tiến hành Đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với sự tham dự của lãnh đạo Hội và đông đủ các nhạc sĩ trong chi hội.

Ban chấp hành chi hội ra mắt Đại hội

Chi hội Âm nhạc hiện có 29 hội viên nhạc sĩ, nghệ sĩ biểu diễn, đào tạo âm nhạc. Trong 5 năm qua, chi hội đã tổ chức 3 trại sáng tác, phát động tham gia 4 đợt sáng tác; các nhạc sĩ, nghệ sĩ đã tích cực lao động nghệ thuật sáng tạo được trên 420 tác phẩm, trong đó gồm 390 ca khúc, 50 tác phẩm sân khấu như kịch, múa. Nhiều tác phẩm đã được công bố, được đưa đến công chúng trên các báo, tạp chí, sóng truyền hình. Chi hội đã in một tuyển tập ca khúc về Lâm Đồng gồm 63 ca khúc của 33 tác giả. Không ít hội viên đã thực hiện album cá nhân và in tuyển tập ca khúc riêng, trong đó 3 nhạc sĩ được Hội tài trợ từ nguồn quỹ hỗ trợ xuất bản. Hàng năm chi hội đã phối hợp tổ chức Ngày âm nhạc Việt Nam (3/9) và Ngày Thơ Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng).

Các nhạc sĩ như Đình Nghĩ, Krajan Dick, Krajan Plin tham gia chi hội VHNT dân tộc thiểu số đã sáng tác được nhiều tác phẩm mang đậm nét đẹp văn hóa riêng có của vùng đất Đà Lạt, Lâm Đồng và có giá trị sử dụng cao trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại địa phương.

Hội đồng nghệ thuật của chi hội ra mắt Đại hội

Các hội viên chuyên ngành đào tạo có nhiều đóng góp thầm lặng trong công tác giảng dạy, bồi dưỡng kiến thức âm nhạc cho học sinh, sinh viên ở các cấp học, góp phần đào tạo những hạt nhân cho hoạt động âm nhạc của tỉnh.

Hàng năm, các hội viên nhạc sĩ, nghệ sĩ còn tham dự Liên hoan âm nhạc khu vực do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức và có tác phẩm đạt nhiều giải thưởng cao. Đặc biệt trong các cuộc thi, giải thưởng của Trung ương và của tỉnh, các nhạc sĩ đã mang về nhiều giải cao. Cụ thể, giải thưởng cấp TW: NSƯT Đình Nghĩ đạt giải B cuộc thi Hát lên Việt Nam do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức với tác phẩm “Vũ điệu quê hương”, nhạc sĩ Thu Hường đạt giải Nhì cuộc thi sáng tác về Thầy cô và mái trường do Bộ GD – ĐT tổ chức với tác phẩm “Hạnh phúc của em”. Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ II – 2021 đã vinh danh các tác giả - tác phẩm: “Điệu ru mặt trời” (Đình Nghĩ) đạt giải A, “Ngẫu hứng Đà Lạt phố” (Dương Toàn Thiên phổ thơ Uông Thái Biểu) đạt giải B, “Chào Mimoza” (Krajan Dick) đạt giải C và 2 giải khuyến khích gồm các tác phẩm “Dựng nêu ngày hội” (Phạm Ngọc Hiến) và “Rừng gọi” (Nguyễn Cao Nguyên).

Các hội viên của Chi hội âm nhạc chụp hình lưu niệm tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hà Hữu Nết – Chủ tịch Hội VHNT Lâm Đồng đã biểu dương những thành quả Chi hội Âm nhạc đạt được trong nhiệm kỳ qua. Điều đó đã thể hiện sự đam mê, tinh thần trách nhiệm công dân – nghệ sĩ đối với quê hương đất nước. Trong nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Hội mong muốn Chi hội Âm nhạc tiếp tục xây dựng chi hội vững mạnh toàn diện, đặc biệt chú trọng các hoạt động chuyên môn về sáng tác, công bố tác phẩm, dự thi, quảng bá tác phẩm âm nhạc. Mỗi nhạc sĩ của chi hội hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực, ở nhiều cơ quan đơn vị khác nhau, mong rằng các nghệ sĩ thực sự là những hạt nhân làm cho phong trào văn hóa văn nghệ ở đơn vị mình, lĩnh vực mình phụ trách hoạt động sôi nổi, hiệu quả hơn.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi hội gồm 3 thành viên, nhạc sĩ Nguyễn Cao Nguyên được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng; đồng thời bầu 3 thành viên vào Hội đồng nghệ thuật, nhạc sĩ NSƯT Đình Nghĩ được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật của Chi hội.

QUỲNH UYỂN