Đức Trọng: Khi cộng đồng dân cư chung tay bảo vệ môi trường

Rất nhiều khu dân cư xanh, sạch, đẹp đã xuất hiện trên địa bàn Đức Trọng trong thời gian gần đây. Điểm chung nhất của những khu dân cư này là sự chung tay của cả cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường.

Con đường liên thôn sạch, đẹp của thôn Tân Hòa - Tân Nghĩa, Đức Trọng. Ảnh: Thy Vũ

Những đường làng sạch, đẹp

Một trong những con đường sạch, đẹp gây ấn tượng cho rất nhiều người khi đến chính là con đường làng Xóm 1, thôn Phú An, xã Phú Hội, Đức Trọng.

Phú An trong nhiều năm nay là “làng chùa” rất nổi tiếng tại Đức Trọng và của cả tỉnh Lâm Đồng - một địa chỉ mà rất nhiều Phật tử trong khắp cả nước hằng năm hành hương về đây viếng các ngôi chùa.

Xuất phát từ 3 gia đình trồng hoa rất đẹp trước nhà, Ban công tác Mặt trận thôn Phú An đã phối hợp với các chùa và các đoàn thể trong thôn vận động người dân cùng chung tay xây dựng một con đường xanh, sạch, đẹp với hoa trồng hai bên đường. Buổi lễ ra mắt phát động mô hình và ký kết giao ước đã được xã và thôn tổ chức long trọng trong tháng 5/2018, với sự tham gia của đông đảo người dân địa phương.

Cho đến nay, toàn bộ 286 hộ dân ven đường làng nơi đây đã cùng tham gia trồng hoa với số tiền ủng hộ mua hạt giống hoa lên đến 3,8 triệu đồng, hình thành một con đường hoa dài gần 1,8 km dọc theo các khu dân cư.

Và không chỉ trồng hoa, chăm sóc hoa, người dân nơi đây còn tham gia ra quân dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm, nhặt rác thải hai bên đường. Người dân cũng đóng góp trên 8 triệu đồng để nạo vét mương thoát nước hai bên đường; góp 23 triệu đồng, trong đó có 8 triệu đồng lắp 4 camera, số tiền còn lại để hỗ trợ đội an ninh tuần tra trong thôn.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Đức Trọng, nhiều ngôi chùa nơi đây đến nay trong các buổi sinh hoạt tôn giáo đã lồng ghép công tác bảo vệ môi trường, vận động Phật tử nâng cao ý thức, không vứt rác thải ra đường hay xuống sông suối, giữ gìn vệ sinh, tạo cảnh quan sạch, đẹp trong khu dân cư.

Một khu dân cư khác cũng có mô hình “Sáng, xanh, sạch, đẹp” rất đáng được biểu dương chính là con đường làng của thôn Tân Hòa, xã Tân Thành, Đức Trọng.

Đây là một con đường liên thôn, dài gần 1,5 km, với 150 hộ dân sinh sống ven đường. Ban công tác Mặt trận thôn cùng MTTQ xã phối hợp với Hội Thánh Tin Lành Bình An nơi đây phát động xây dựng khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp” giữa năm 2018.

Định kỳ hằng tháng, người dân tổ chức ra quân dọn vệ sinh 2 bên đường, chăm sóc cây xanh. Hàng tháng, Hội thánh cùng với các thành viên MTTQ xã, thôn đi đến từng hộ gia đình nhắc nhở và động viên việc chấp hành an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Đến nay, con đường này đã có 265 cây xanh được trồng thêm trong gần 2 năm, nhiều cây phát triển tốt. Người dân còn góp tiền lắp 300 bóng đèn chiếu sáng ban đêm; đồng thời ký cam kết tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nhà vệ sinh, nhà tắm và chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh.

Nhân rộng các mô hình

Một trong những thế mạnh của Đức Trọng lâu nay theo Ủy ban MTTQ huyện Đức Trọng cho biết, chính là việc phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo trong xây dựng các mô hình “Sáng, xanh, sạch, đẹp”, bảo vệ môi trường tại huyện.

Tiêu biểu cho việc phát huy vai trò chức sắc tôn giáo là việc xây dựng Giáo họ “An toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp” tại Giáo họ Xóm 2, Giáo xứ Kim Phát, xã Bình Thạnh, Đức Trọng.

Tại đây, cứ định kỳ hằng tháng, vào ngày Chủ nhật, tất cả 73/73 hộ dân trong xứ đạo tổ chức ra quân dọn vệ sinh, chăm sóc hoa, cây cảnh trên tuyến đường dài 900m từ Nhà văn hóa đến cầu Thanh Bình. Giáo họ vận động dân không bỏ rác trên toàn tuyến đường, cần bỏ rác đúng nơi quy định, đúng giờ, đồng thời trồng thêm cây xanh hai bên đường; vận động mỗi gia đình ủng hộ từ 300 - 400 nghìn đồng để lắp bóng đèn chiếu sáng hai bên đường trong thôn với tổng chiều dài hơn 4,5 km.

Cho đến nay, hầu hết cộng đồng dân cư Xóm 2 này đã ký cam kết bảo vệ môi trường, làm hố xử lý rác tại nhà, xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, có nhà vệ sinh tự hoại, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Riêng toàn thôn Kim Phát của xã Bình Thạnh này, thông qua sự phối hợp giữa các vị chức sắc nhà thờ, Ban công tác Mặt trận thôn và Ủy ban MTTQ xã Bình Thạnh, cũng đã xây dựng khu dân cư bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, với toàn thể người dân trong thôn tham gia. Thôn đã thành lập được tổ tuần tra và 5 tổ tự quản; vận động giáo dân trong thôn tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật.

Theo ông Lê Công Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đức Trọng, trên địa bàn huyện lâu nay có 5 mô hình do mặt trận các cấp trong huyện phối hợp với các chức sắc tôn giáo (gồm 2 mô hình của Thiên chúa giáo, 2 mô hình của Tin Lành và 1 mô hình của Phật giáo) vận động cộng đồng dân cư chung tay bảo vệ môi trường rất thành công.

“Chúng tôi có 4 cộng đồng tôn giáo lớn trong huyện, gồm Phật giáo, Thiên chúa giáo, Tin Lành và Cao Đài; Mặt trận các cấp thường xuyên phối hợp với các chức sắc vận động giáo dân tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường. 5 mô hình này được xây dựng nhờ việc phát huy vai trò của các chức sắc” - ông Tuấn cho biết.

Nhưng không dừng lại ở 5 mô hình nêu trên, theo ông Tuấn, hiện tất cả 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đức Trọng đều xây dựng được các khu dân cư tiêu biểu - kiểu mẫu và sau đó nhân rộng ra toàn địa phương.

Đặc biệt, các xã vùng sâu như Tà In, Tà Năng, Ninh Loan... còn có các đội thanh niên tình nguyện vì môi trường hoạt động rất tích cực. Những đội tình nguyện này không chỉ hàng tháng tổ chức ra quân thu gom rác thải mà còn tích cực vận động các cộng đồng dân cư trong huyện, nhất là các vùng đồng bào dân tộc thiểu số cùng chung tay tham gia bảo vệ môi trường. Từ những mô hình này, cùng sự chung tay của cộng đồng, ý thức người dân trong bảo vệ môi trường được nâng lên; môi trường nông thôn tại các xã trên địa bàn Đức Trọng những năm gần đây, theo ông Tuấn, đã có những chuyển biến hết sức tích cực.

GIA KHÁNH