Hạnh phúc là khi biết cho đi...

“Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, khắc ghi ý nghĩa lớn lao đó, suốt nhiều năm qua, chị Mai Thị Ngọc Liên (Công ty Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng) luôn sẵn sàng hiến tặng những “giọt hồng” của mình để cứu người bệnh.

Chị Mai Thị Ngọc Liên trong một lần tham gia hiến máu tình nguyện

Gặp chị Mai Thị Ngọc Liên tại Ngày hội hiến máu tình nguyện do Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức vào cuối tháng 3/2020, điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận được là niềm vui tỏ rõ qua ánh mắt rạng ngời, nụ cười thường trực của chị, khi được đóng góp một chút sức mình để cứu những bệnh nhân đang cần truyền máu. Với chị, hiến máu không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn là sự sẻ chia khó khăn và tiếp thêm nguồn sống cho những người bệnh, người bị thương do tai nạn, hay rủi ro trong cuộc sống hằng ngày.

Chị cho biết, chị hiến máu tình nguyện lần đầu tiên khi còn là sinh viên đại học. Sau này ra trường, bẵng đi một thời gian chị không tham gia vì không có phong trào, nhưng lúc nào cũng suy nghĩ muốn đi hiến máu. “Năm 2008, khi cơ quan phát động phong trào tham gia hiến máu, tôi đăng ký liền và cũng từ đó, đều đặn 2 lần/năm hoặc ít nhất là 1 lần/năm tôi hưởng ứng phong trào ý nghĩa này. Khi hiến máu tình nguyện, tôi thật sự cảm thấy vui sướng bởi đã đóng góp một phần nhỏ bé đem lại niềm vui, nụ cười hạnh phúc cho những bệnh nhân đang cần truyền máu”- chị chia sẻ.

Tính đến nay, chị Ngọc Liên đã có 23 lần hiến máu tình nguyện. Không chỉ vậy, chị còn vận động gia đình, người thân và bạn bè mình cùng hưởng ứng. Trong cơ quan, chị cũng động viên các cháu, các em nếu sức khỏe tốt thì mạnh dạn đăng ký thực hiện phong trào. Chị cho biết thêm, ngoài bản thân chị thường xuyên hiến máu thì chồng và các con đều cùng nhau trao tặng những giọt hồng ý nghĩa, từ con gái, con trai và cả con rể. Hỏi chị kỷ niệm về những lần tham gia hiến máu đó, chị cười cho biết, kỷ niệm thì nhiều nhưng có lẽ đáng nhớ nhất đối với chị là lần trực tiếp lên bệnh viện cho máu một trường hợp cấp cứu. Chị kể: “Đó là trường hợp một người mẹ khi sinh bị băng huyết, không cầm máu được, người nhà bệnh nhân gọi điện cầu cứu bên công ty tôi. Lúc đó, đang giờ làm việc, tôi và 2 đồng nghiệp cùng có nhóm máu B lập tức chạy ngay lên bệnh viện đa khoa. Mặc dù lúc đó, tôi cũng vừa mới tham gia hiến máu chưa được 2 tháng, nếu là hiến máu định kỳ thì sẽ không tham gia nhưng đây lại là trường hợp cấp bách nên khi nghe thấy vậy, tôi không kịp suy nghĩ mà chạy đi ngay. Sau khi cho máu trực tiếp, tôi cũng nhiều lần liên lạc với thân nhân của người mẹ ấy để hỏi thăm tình hình và khi biết chắc chắn sức khỏe của bạn ấy ổn, tôi thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Bởi lẽ, tham gia hiến máu nhiều lần, nhưng đó là lần đầu tiên biết chắc chắn những giọt máu của mình đã giúp cứu sống một mạng người đang ở ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Sau lần đó, tôi tự nhủ sẽ tham gia hiến máu nhiều hơn nữa nếu còn sức và còn cơ hội; tôi cũng mong muốn mọi người cùng tham gia phong trào này để mang lại niềm vui, sự sống cho những số phận không may”.

Không chỉ tích cực hiến máu tình nguyện, chị còn nhiệt tình tham gia các phong trào do cơ quan, địa phương phát động. Và mới đây, để phòng, chống dịch COVID-19, gia đình chị đã tự nguyện hoãn đám cưới của con trai, đợi khi nào hết dịch mới tính tiếp. Chị chia sẻ: “Đáng ra ngày 28/3/2020 vừa qua là ngày cưới của con trai tôi, nhà hàng đã đặt từ trước tết; thiệp cũng đã in sẵn nhưng trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh; với lại, mình cũng có đi dự một vài đám cưới trong mùa dịch, thấy mọi người đi dự đám cưới nhưng không yên tâm chút nào. Vậy là cách ngày tổ chức đám cưới khoảng hơn 2 tuần, vợ chồng tôi bàn với nhau quyết định hoãn đám cưới con trai lại, chờ đến khi hết dịch rồi chọn ngày lành tháng tốt tổ chức cũng không muộn, để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người, chứ vừa tổ chức cưới mà vừa thắc thỏm lo âu thì cũng không còn gì vui. Lúc đó, cũng tính là để con trai tổ chức đãi ở Sài Gòn trước vào ngày 4/4, rồi hết dịch thì nhà mình đãi sau, nhưng sau khi nghe ba mẹ hoãn ngày tổ chức đám cưới vì những lý do trên, các con cũng nhất trí hoãn ngày đãi tiệc ở Sài Gòn luôn”.

THY VŨ