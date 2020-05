Phạm nhân Trại giam Đại Bình thi văn hóa giao tiếp, ứng xử

(LĐ online) - Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 23/5, Trại giam Đại Bình (thuộc Cục C10, Bộ Công an, tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) tổ chức Hội thi văn hóa giao tiếp, ứng xử trong phạm nhân lần thứ nhất năm 2020. Tham gia hội thi có 7 đội đại diện cho các phân trại của đơn vị.

Trao giấy khen cho đội đạt thành tích cao tại hội thi

Theo quy định của Ban tổ chức hội thi, các thí sinh bốc thăm trả lời các câu hỏi ở phần thi kiến thức với nội dung về 10 điều nếp sống văn hóa, giao tiếp, ứng xử của phạm nhân; tiêu chí đội phạm nhân an toàn, văn hóa; tiêu chí về học tập và tham gia các hoạt động phong trào thi đua; lao động và học nghề; về văn hóa cũng như chấp hành án phạt tù. Trong phần thi kỹ năng, các đội sẽ thể hiện năng khiếu của mình qua các tiểu phẩm về văn hóa ứng xử giao tiếp của phạm nhân trong môi trường trại giam; những tình huống xảy ra trong học tập, sinh hoạt, lao động sản xuất, vi phạm nội quy gây mất trật tự, an ninh và an toàn trại giạm.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giấy khen cho các đội đạt thành tích xuất sắc trong phần thi kiến thức và kỹ năng. Hội thi văn hóa giao tiếp, ứng xử trong phạm nhân là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, nhằm giúp phạm nhân nâng cao ý thức rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong quá trình chấp hành án phạt tù; đồng thời, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sự đồng cảm, sẻ chia, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong cải tạo, học tập. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua thực hiện nếp sống văn hóa trong phạm nhân.

QUỐC TUẤN