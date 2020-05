BIC chi trả bảo hiểm cho người vay vốn gặp tai nạn

(LĐ online) - Ngày 22/5, Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) khu vực Tây Nguyên đã chi trả bảo hiểm cho người vay vốn - BIC Bình An tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương.

Đại diện BIC, BIDV Lâm Đồng, BIDV Đơn Dương, chính quyền thị trấn Thạnh Mỹ dự lễ chi trả bảo hiểm người vay vốn - BIC Bình An cho đại diện gia đình ông Trần Văn Ơn (giữa)

Khách hàng Trần Văn Ơn (thường trú tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương) có khoản vay 900 triệu đầu tư sản xuất nông nghiệp và tham gia bảo hiểm người vay vốn BIC Bình An với số tiền 630 triệu từ năm 2019. Ngày 22/2/2020, ông Ơn chủ quan cưa thùng phi để đựng nước tưới vườn, chẳng may trong thùng còn khí xăng, phát nổ và bốc cháy, khiến ông Ơn bị bỏng nặng và gãy tay. Sau thời gian điều trị tích cực ở các cơ sở y tế, ông Ơn tử vong với mức thương tật do bỏng từ 80-90%.

Ngày 6/4/2020, BIC Tây Nguyên đã tiếp nhận sự việc của ông Trần Văn Ơn từ gia đình và đã nhanh chóng phối hợp với Phòng giao dịch BIDV Đơn Dương (trực thuộc BIDV Lâm Đồng) hướng dẫn khách hàng làm các thủ tục và cùng các cơ quan chức năng xác minh sự việc để chi trả quyền lợi bảo hiểm với nguyên nhân tai nạn cháy nổ trong sinh hoạt. Căn cứ theo nguyên tắc bảo hiểm của BIC, trường hợp của ông Trần Văn Ơn được chi trả 100% số tiền bảo hiểm. Qua công tác phối hợp chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng, gia đình ông Trần Văn Ơn được nhận số tiền bảo hiểm với tổng giá trị hơn 680 triệu đồng, gồm dư nợ gốc và lãi tại thời điểm xảy ra sự việc bảo hiểm, số tiền hỗ trợ lãi vay trong thời gian chờ xử lý sự việc, viện phí và trợ cấp mai táng. Đây là khoản chi trả có giá trị lớn nhất ở khu vực Tây Nguyên của BIC từ trước đến nay.

Bà Đoàn Thị Thu Huyền - Phó Tổng Giám đốc BIC, chia sẻ: Mong rằng sự hỗ trợ kịp thời và chia sẻ khó khăn với gia đình ông Trần Văn Ơn qua sản phẩm bảo hiểm tai nạn người vay vốn BIC Bình An - là sản phẩm chủ chốt của kênh bán chéo giữa BIDV và BIC, mang tính nhân văn và có ý nghĩa rất lớn trong hoạt động của ngân hàng, sẽ giảm bớt nỗi đau và góp phần giúp gia đình khách hàng sớm ổn định cuộc sống. BIC Bình An là sản phẩm chủ lực và là thế mạnh của BIC hiện nay với phân khúc thị trường và chi trả quyền lợi lớn nhất, cũng như thủ tục đơn giản, thuận tiện cho khách hàng.

Theo ông Nguyễn Chí Sỹ - Phó Giám đốc BIDV Lâm Đồng: Hoạt động kinh doanh bảo hiểm là trụ cột quan trọng trong định hướng phát triển của hệ thống BIDV. Hoạt động bảo hiểm góp phần tăng doanh thu, phí và là công cụ hỗ trợ, phòng ngừa rủi ro cho hoạt động ngân hàng. Hoạt động bảo hiểm mang lại lợi ích và đảm bảo quyền lợi của các bên tham gia là khách hàng, ngân hàng và công ty bảo hiểm. Ông Sỹ cũng gởi lời tri ân đến khách hàng đã tin tưởng, đồng hành, chia sẻ cơ hội, hợp tác có hiệu quả với BIDV để tiếp tục góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

LÊ HOA