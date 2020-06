Hội LHPN TP Bảo Lộc ra mắt Mô hình ''Phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em''

(LĐ online) - Sáng 13/6, tại thôn Nau Sri (xã Lộc Nga), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Bảo Lộc phối hợp cùng Công an TP và Hội Phụ nữ xã Lộc Nga tổ chức buổi giao lưu và ra mắt Mô hình “Phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em”.

Hội LHPN TP Bảo Lộc trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó thôn Nau Sri

Ngay tại lễ ra mắt, Mô hình đã thu hút đông đảo hội viên phụ nữ và bà con thôn Nau Sri (xã Lộc Nga) đến tham gia sinh hoạt. Ban điều hành của Mô hình là Ban thôn, cán bộ, hội viên phụ nữ và những người có uy tín tại thôn Nau Sri. Mô hình sẽ là nơi tư vấn, giúp đỡ và can thiệp những vấn đề liên quan đến bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em để gia đình hạnh phúc, xã hội bình đẳng, đảm bảo các quyền lợi được bảo vệ, chăm sóc của phụ nữ và trẻ em. Đây là Mô hình điểm do Hội LHPN TP Bảo Lộc phối hợp cùng Công an TP thực hiện và sẽ nhân rộng tới tất cả các xã, phường trên địa bàn TP Bảo Lộc trong thời gian tới.

Hiện tại, thôn Nau Sri (xã Lộc Nga) có 185 hội viên phụ nữ; trong đó, có 155 hội viên là người đồng bào dân tộc thiểu số Mạ. Trên địa bàn thôn còn có hơn 200 trẻ em, thiếu niên cần được chung tay chăm sóc, bảo vệ và giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội. Trong những năm qua, Chi hội Phụ nữ thôn Nau Sri đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đặc là Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình 5 không – 3 sạch”. Qua đó, Chi hội đã xây dựng được nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, mang ý nghĩa thiết thực, thu hút đông đảo chị em phụ nữ, hội viên tham gia. Cụ thể như Mô hình “Phụ nữ giúp nhau xây nhà đẹp”, thu hút đông đảo chị em đóng góp kinh phí từ 5 – 20 triệu đồng/người để gây quỹ giúp các hội viên khó khăn xây nhà mới ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Từ nguồn vốn này, Chi hội đã hỗ trợ các hội viên vay xây 25 căn nhà khang trang, sạch đẹp trị giá từ 80 – 300 triệu đồng/căn. Mô hình “Tiết kiệm giúp nhau không lấy lãi”, thu hút 105 chị em tham gia đóng góp kinh phí giúp các hội viên khó khăn vay vốn phát triển sản xuất. Mô hình "Thu gom rác thải" thu hút đông đảo chị em hội viên và người dân tham gia thu gom rác, quét dọn đường làng, ngõ xóm đảm bảo vệ sinh môi trường luôn xanh – sạch – đẹp.

Bà Nguyễn Bùi Minh Hiền – Chủ tịch Hội LHPN TP Bảo Lộc thăm Mô hình nhà đẹp của chị em phụ nữ Nau Sri

Tại buổi ra mắt, đại diện Công an TP Bảo Lộc đã tuyên truyền tới đông đảo chị em phụ nữ và người dân thôn Nau Sri các biện pháp cảnh giác, nhận biết để phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Trong đó, đặc biệt là các phương thức, thủ đoạn tinh vi của tội phạm công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, điện thoại, facebook, zalo…; nâng cao cảnh giác với tội phạm “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi; tệ nạn lừa đảo bán hàng rong, hàng kém chất lượng… để bà con cảnh giác và phòng tránh có hiệu quả.

Dịp này, Hội LHPN TP Bảo Lộc phối hợp cùng Hội Phụ nữ xã Lộc Thanh đã trao tặng 5 suất học bổng (300 ngàn đồng/suất), 6 suất quà gồm các nhu yếu phẩm và 1 thùng sữa cho các em học sinh nghèo vượt khó và hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Nau Sri (xã Lộc Nga).

KHÁNH PHÚC