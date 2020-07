Đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng

(LĐ online) - Chiều 16/7, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do ông Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo (BCĐ) kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Lâm Đồng. Tham dự có ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và lãnh đạo UBND 12 huyện, thành phố trong tỉnh.

Bà Phạm Thị Hồng Hải - Giám đốc Sở GD&ĐT báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Lâm Đồng

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã nghe lãnh đạo Sở GD&ĐT báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh Lâm Đồng cũng như phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong BCĐ. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, toàn tỉnh có 13.527 thí sinh dự thi tại 583 phòng ở 39 điểm thi được bố trí tại tất cả 12 huyện, thành phố, huy động trên 2.100 cán bộ coi thi.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Nguyễn Xuân Thành đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ thi của tỉnh Lâm Đồng

Sau khi nghe báo cáo công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 của tỉnh Lâm Đồng và những ý kiến của các thành viên trong BCĐ và các thành viên của Bộ GD&ĐT liên quan đến công tác in sao đề thi, vận chuyển đề thi, phương thức giao đề thi, công tác thanh tra, giám sát, công tác chấm thi… cũng như kiểm tra thực tế tại một số khu vực, ông Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học đánh giá cao tác chuẩn bị chu đáo của địa phương. Trong đó, công tác chuẩn bị về điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh tại 39 điểm thi, nơi in sao đề thi, vận chuyển đề thi, lưu trữ bài thi, khu vực chấm thi, đảm bảo an toàn an ninh mạng phục vụ kỳ thi… cơ bản đảm bảo. Tuy nhiên, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học cũng đề nghị BCĐ kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Lâm Đồng cần lưu ý một số nội dung như: chú trọng công tác chuẩn bị cho học sinh dự thi, nhất là tạo tâm lý thoải mái cho các em trước khi bước vào phòng thi; bảo vệ khu vực in sao đề thi và đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho cán bộ làm công tác in sao đề trong suốt thời gian làm việc; đảm bảo khâu vận chuyển đề thi đến tất cả các điểm thi một cách an toàn; tăng cường công tác bảo vệ khu vực bảo quản đề thi, bài thi; đối với bộ phận chấm bài thi trắc nghiệm cần tập huấn cụ thể, chuẩn xác từng thao tác; đối với phần chấm thi tự luận phải thực hiện đúng quy chế…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đa yêu cầu các thành viên trong BCĐ tăng cường công tác phối hợp và làm việc nghiêm túc, quyết liệt để đảm bảo kỳ thi trên địa bàn tỉnh thành công, hiệu quả

Từ những ý kiến của Bộ GĐ&ĐT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đa - Trưởng BCĐ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Lâm Đồng đề nghị Sở GD&ĐT cần rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho kỳ thi, chỗ ăn ở cho giáo viên làm công tác coi thi, chỉ đạo các trường tổ chức ôn tập “nước rút” cho học sinh… Đồng thời, yêu cầu các thành viên trong BCĐ tăng cường công tác phối hợp và làm việc nghiêm túc, quyết liệt để đảm bảo kỳ thi trên địa bàn tỉnh thành công, hiệu quả.

TUẤN HƯƠNG