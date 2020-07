Tập huấn các thông tư mới của Bộ Công an về nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát giao thông

(LĐ online) - Ngày 29/7, tại Đà Lạt, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, điều tra giải quyết tai nạn giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa và công tác đăng ký quản lý phương tiện của lực lượng cảnh sát giao cho lực lượng cảnh sát thông toàn tỉnh. Đại tá Đào Ngọc Cần – Phó Giám đốc Công an tỉnh đến dự và chỉ đạo.

Đại tá Đào Ngọc Cần – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn

Khoá tập huấn diễn ra trong 4 ngày, các báo cáo viên sẽ truyền đạt các chuyên đề và tập huấn 9 thông tư mới về nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát giao thông. Tổ chức trao đổi, thảo luận, giải đáp các vướng mắc của công an các đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện thông tư này cũng như những vấn đề nảy sinh từ thực tế công tác trên địa bàn.

9 thông tư mới của Bộ Công an về nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát giao thông – trật tự gồm: Thông tư số 62 quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của lực lượng CSGT; Thông tư số 63 quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của lực lượng CSGT; Thông tư số 64 quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường thuỷ nội địa của lực lượng cảnh sát giao thông; Thông tư 65 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của CSGT; Thông tư số 66 quy định công tác nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của CSGT; Thông tư số 67 quy định hoạt động tuần tra, kiểm soát đường thuỷ; Thông tư số 58 quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thay thế; Thông tư số 59 quy định công tác nghiệp vụ cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của lực lượng CSGT.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Đến dự và chỉ đạo, đại tá Đào Ngọc Cần – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu lãnh đạo công an các huyện, chỉ huy lực lượng cảnh sát giao thông – trật tự ngay sau khoá tập huấn phải tổ chức tập huấn rộng rãi cho các chiến sỹ tại đơn vị mình và triển khai thực hiện các thông tư mới, đảm bảo kịp thời gian, đúng quy định của Bộ Công an.

Việc tổ chức tập huấn các Thông tư mới của Bộ Công an về lĩnh vực TTATGT nhằm giúp lực lượng CSGT nắm vững những kiến thức mới để vận dụng hiệu quả, đúng quy định trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, phổ biến các quy định mới đến mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần giáo dục, răn đe, ngăn ngừa các hành vi vi phạm.

NGUYỄN NGHĨA – LÊ TIẾN