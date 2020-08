CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN BẢO LÂM LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Với quyết tâm, cùng sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, xã Lộc An (huyện Bảo Lâm) tiếp tục tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới (NTM); phấn đấu xây dựng Lộc An trở thành Đô thị loại V trong năm 2020, được công nhận xã NTM kiểu mẫu và thị trấn vào năm 2025.

Khởi sắc đô thị Lộc An

Là xã cách trung tâm huyện 20 km, nằm trên tuyến đường huyết mạch Quốc lộ 20 nối liền giữa TP Đà Lạt và TP Hồ Chí Minh nên Lộc An có vị trí địa lý rất thuận lợi, với nhiều lợi thế phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp phát triển các loại cây công nghiệp cũng như có nhiều thuận lợi trong thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng đô thị...

Ông Vũ Minh Đoàn - Chủ tịch UBND xã Lộc An cho biết: “Sau khi đạt chuẩn NTM, diện mạo xã đã có nhiều khởi sắc. Hệ thống chính trị được tăng cường, kiện toàn; trình độ, năng lực làm việc của cán bộ, công chức và người lao động của xã được nâng lên. Đường sá khang trang, sạch đẹp. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân nâng cao, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao và Đô thị loại V. Qua rà soát, đến nay Lộc An đã cơ bản hoàn thành và vượt các tiêu chí về Đô thị loại V”.

Cùng với lợi thế vốn có và sự phấn đấu, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Lộc An đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, huy động mọi nguồn lực, tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 và đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Điểm nổi bật trong 5 năm qua, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch: sản xuất nông nghiệp đã dịch chuyển theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, sản lượng cây trồng, vật nuôi. Giá trị sản xuất bình quân trên một đơn vị diện tích (1 ha) đất canh tác đạt 130 triệu đồng/năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm tăng 6%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng, tăng 5 triệu đồng so với nghị quyết. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5 năm là 54,983 tỷ đồng, đạt 138,3% so với nghị quyết. Giải quyết việc làm 5 năm cho 2.420 lao động, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,4% xuống 1,5%, giảm 0,9% (so với nghị quyết đề ra giảm dưới 1,04%), trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số từ 12,7% xuống còn 2,5%, giảm 9,2%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 60% (nghị quyết là 60%). Gia đình văn hóa đạt 90%, tăng 5% so với nghị quyết; xã đạt chuẩn văn hóa và đạt chuẩn NTM, đến năm 2020 đạt chuẩn xã NTM nâng cao…

Hiện nay, trên địa bàn xã có 950 hộ kinh doanh thương mại - dịch vụ, tăng 21%; 110 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tăng 29,4% so với năm 2015. Các hệ thống chợ, siêu thị mini, các hợp tác xã được thành lập và hoạt động hiệu quả.

Văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục đạt kết quả tích cực; an sinh xã hội được quan tâm; chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Hệ thống chính trị của xã được củng cố, công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên đi vào thực chất; toàn Đảng bộ không có chi bộ yếu kém, chi bộ sinh hoạt ghép. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh từ 57% năm 2015 tăng lên 86% năm 2019. Đảng bộ xã hàng năm đều được Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá và công nhân đạt trong sạch, vững mạnh; riêng năm 2019, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Huyện ủy công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Trong 5 năm qua, cùng các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa, vốn chương trình, dự án..., xã Lộc An đã huy động các nguồn lực để đầu tư chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí trên 1.052 tỷ đồng, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp trên 15 km đường giao thông (GTNT), nâng tổng số lên 99 km/120,7 km (đạt khoảng 95%) đường GTNT được nhựa, bê tông hóa, cứng hóa; 70% tuyến đường trục chính ở các thôn đã có đường điện thắp sáng; hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp được triển khai đồng bộ khắp trên địa bàn các thôn với trên 90% diện tích cây trồng được chủ động nguồn nước tưới. Những công trình quan trọng, bức thiết về thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế từng bước được hoàn thiện. 100% hộ dân được cung cấp điện sinh hoạt và phục vụ sản xuất; đường làng, ngõ xóm ngày càng “sáng, xanh, sạch, đẹp”…

Ông Vũ Minh Đoàn - Chủ tịch UBND xã Lộc An, chia sẻ: “Qua rà soát, Lộc An đã đạt 19 tiêu chí thành phần thuộc 5 nhóm tiêu chí trong bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao, còn khó khăn nhất là tiêu chí về Bảo hiểm y tế (BHYT). Đến nay, mới chỉ có hơn 70% số dân tham gia BHYT. Vì vậy, trong những tháng cuối năm, cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ để làm sao đạt được tiêu chí này. Nếu như từ nay đến cuối năm được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao thì đó cũng là nền tảng, cơ sở quan trọng để tiếp tục xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và thị trấn trong tương lai. Hiện xã Lộc An cơ bản đạt các tiêu chí của thị trấn địa phương như quy định”.

Đại hội Đảng bộ xã Lộc An lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra nhiều giải pháp quan trọng. Theo đó, xác định tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng bình quân 5,2%/năm; Cơ cấu kinh tế: khu vực nông nghiệp 40%, khu vực thương mại - dịch vụ 40%, khu vực công nghiệp xây dựng - tiểu thủ công nghiệp 20%. Triển khai toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực: văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật; củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; tiếp tục chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự gương mẫu, luôn giữ vững vai trò tiên phong. Phấn đấu xây dựng Lộc An trở thành Đô thị loại V trong năm 2020; được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu và thị trấn vào năm 2025.

NDONG BRỪM