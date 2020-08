Đảm bảo kỳ thi nghiêm túc, an toàn

(LĐ online) - Đồng chí Phan Văn Đa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại huyện Đam Rông và Lâm Hà vào chiều 7/8.

Đồng chí Phan Văn Đa kiểm tra khu vực bảo quản đề thi và bài thi tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã cùng các đơn vị thành viên trong Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã kiểm tra các điểm thi tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (huyện Đam Rông) và THPT Lê Quý Đôn (huyện Lâm Hà).

Đây là năm đầu tiên huyện Đam Rông có 3 điểm thi với 485 thí sinh dự thi. Trong đó, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh lần đầu tiên được đưa vào điểm thi để tạo điều kiện thuận lợi cho 127 thí sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT. Còn tại huyện Lâm Hà, 1.388 thí sinh dự thi tại 5 điểm trường trên toàn huyện.

Hiện tại, các điểm thi đã cơ bản chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, hệ thống camera giám sát, lực lượng y tế, lượng lực an ninh tại khu vực bảo quản đề thi và bài thi của thí sinh. Tất cả các trường đều không có thí sinh thuộc trường hợp F1, F2, toàn bộ thí sinh không có dấu hiệu sức khỏe bất thường. Đồng thời, tại các điểm thi cũng được trang bị khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, thiết bị đo thân nhiệt… UBND các huyện cũng đã rà soát, hỗ trợ kinh phí cho các em học sinh để các em và gia đình kịp thời khắc phục khó khăn.

Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Phan Văn Đa đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi, tổ chức thực hiện những công việc còn lại để đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. UBND các huyện cần chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị hỗ trợ để kịp thời xử lý các tình huống, tuyệt đối không để bất kỳ thí sinh nào phải vắng thi, bỏ thi vì bất kỳ lý do nào.

Kỳ thi năm nay diễn ra trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị y tế rà soát lại, đảm bảo an toàn cho tất cả các thí sinh, cán bộ, giáo viên coi thi, không để xảy ra sự cố, trang bị đầy đủ các vật dụng, đội ngũ y, bác sĩ, xe cấp cứu… Công tác đảm bảo an toàn, an ninh cần được tập trung, chú trọng. Đặc biệt, các điểm thi thực hiện đúng quy chế, quy trình thi theo hướng dẫn của Bộ GDĐT để đảm bảo kỳ thi THPT quốc gia năm nay được an toàn, nghiêm túc, khách quan và công bằng.

HỒNG THẮM