Giám đốc người Nhật dương tính với SARS-CoV-2, 34 trường hợp tiếp xúc gần kết quả âm tính

Lịch trình của bệnh nhân Covid-19 người Nhật tại Việt Nam (Từ 17/7-31/7/2020) Ông M.N - Giám đốc Công ty Hokkaido Lotus làm việc tại xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương đã được 2 năm. Thông tin dịch tễ do Sở Y tế Lâm Đồng cung cấp như sau: - Ngày 17/7/2020: Ông đi từ Đà Lạt xuống sân bay Liên Khương xuống Sài Gòn trên chuyến bay VN-7385 vào lúc 10h30 phút cùng ngày. Xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 11h30 phút. - Từ sân bay đến nhà hàng CoCo Ichibanya số 13 Lý Tự Trọng để ăn trưa. - Sau đó đến công ty Lotus số 9-9A Nơ Trang Long để gặp đồng nghiệp vào lúc 13h30 phút -> Đến cửa hàng tiện ích Farmers Market Hoàng Hoa Thám để thăm khách hàng. -> Đến công ty Fami số 46-52 đường B4, SaLa, quận 2, tp HCM -> Đến cửa hàng tiện ích Nam An Market thủy điền số 21 Thảo Điền quận 2 -> Đến Khách sạn River Gate Residerce số 155 bến Vân Đồn, quận 4. - Đến 18h cùng ngày. Đến khu phố đi bộ Bùi viện (Chiyoda Sushi) -> Sau đó về khách sạn Bến Vân Đồn. - Ngày 18/07/2020: 9h từ khách sạn đến Basilico café 39 Lê Duẩn, quận 1 -> Đến cửa hàng tiện ích Nam An Market Nguyễn Văn Trỗi -> Đến siêu thị Aeon Tân Phú. Ăn trưa tại Dookhi- > về khách sạn Bến Vân Đồn vào lúc 12-14h. - Tối lịch trình riêng không rõ. - Ngày 19/07/2020: Bay từ Sài Gòn về Đà Lạt vào lúc 17h30 phút trên chuyến bay BL352. Ở lại tại khách sạn Anada số 27/2 Phù Đổng Thiên Vương, P8, Đà Lạt. - Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 28/07/2020: Từ khách sạn Anada vào lại công ty Hokkaido. Từ Công ty đến cửa hàng bán đặc sản Đà Lạt (Ngon Lạ Đà Lạt ) để giao dâu. Từ Quán Ngon Lạ Đà Lạt đến công ty vận chuyển Konoike số 18 Xô Viết Nghệ Tĩnh rồi về khách sạn Anada. - Ngày 21/7/2020: Đi siêu thị Big C - Đà Lạt - Hàng ngày từ khách sạn vào công ty đi làm và tự nấu ăn ở nhà. - Ngày 29/07/2020: Từ Công ty đến đơn vị vận chuyển Sagawa đường An Bình, P4, Đà Lạt, rồi đến nhà Nhi số 41 Hoàng Diệu lấy đồ -> đến tiệm ảnh Kodak khu hòa bình phường 1. Sau đó đi chích ngừa thú y cho chó ở đầu đường Nguyễn Văn Trỗi. Rồi đến F-Coffee số 386/10A Phan Đình Phùng, P3, Đà Lạt để ăn trưa và uống cà phê. - 15h30 phút cùng ngày đi từ công ty đến công ty vận chuyển Konoike số 18 Xô Viết Nghệ Tĩnh -.> mua đồ ăn tại Jollibee tại ngã 5 đại học rồi về khách sạn. - Ngày 30/7/2020: Từ khách sạn đến công ty và từ công ty về Đà Lạt đi ăn tối và spa nhưng không rõ địa chỉ. - Ngày 31/7/2020: Từ Đà Lạt về Sài Gòn trên chuyến bay VN7385. - Từ Sài Gòn về Tokyo ( Không rõ chuyến bay)