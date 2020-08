Thiệt hại khoảng 26 tỷ đồng do khách hủy phòng

(LĐ online) - Chiều 11/8, bà Nguyễn Thị Nguyên - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tính đến ngày 5/8, toàn tỉnh có khoảng 18.301 phòng đã đặt trước bị hủy, tương đương với 36.532 đêm. Ước doanh thu lĩnh vực lưu trú thiệt hại do bị hủy phòng khoảng 26 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Nguyên - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du Lịch Lâm Đồng báo cáo tình hình triển khai phòng chống dịch Covid-19 của ngành tại cuộc họp UBND tỉnh chiều nay 11/8

Hiện có 10 công ty lữ hành báo cáo về Sở bị hủy hơn 50 đoàn khách đến với gần 5.000 khách đến và 30 đoàn khách đi các tỉnh với hơn 5.000 khách đi.

Trước đó, trong tháng 7, tỉnh Lâm Đồng đã đón 400.000 lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng (tăng 38% so với tổng lượt khách trong tháng 6/2020).

Tuy nhiên, do ảnh hưởng tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở một số tỉnh, thành phố nên lượng khách đến Lâm Đồng giảm sâu. Trong 10 ngày đầu tháng 8, tỉnh Lâm Đồng có 17.971 lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng (giảm 77,4% so với 10 ngày đầu tháng 7/2020); khách quốc tế có 494 lượt khách (giảm 59,4% so với 10 ngày đầu tháng 7).

AN NHIÊN