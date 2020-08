Toàn tỉnh có 1.596 công an xã bán chuyên trách

Từ khi thực hiện chủ trương xây dựng công an xã, thị trấn chính quy theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó xác định “Xây dựng công an xã, thị trấn chính quy. Trước mắt bố trí công an xã chính quy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, tiến tới thực hiện thống nhất trong toàn quốc sau khi hoàn thiện các văn bản liên quan”, tỉnh Lâm Đồng đã sắp xếp, bố trí công việc mới cho 155 công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ, trong đó trưởng công an xã 99 đồng chí, phó trưởng công an xã 56 đồng chí; giải quyết chế độ, chính sách đối với 4 công an xã; có 108 công an xã xin nghỉ việc… không có công an xã xin việc.

Theo thống kê, Lâm Đồng hiện có 124 xã, thị trấn. Tổng số công an xã bán chuyên trách hiện nay có 1.596 đồng chí; trong đó, phó trưởng công an xã là 105 đồng chí và công an viên 1.491 đồng chí.

NGUYỄN NGHĨA