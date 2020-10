Đức Trọng triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021

(LĐ online) - Ngày 2/10, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Trọng đã tổ chức tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm học 2020-2021.

Các đại biểu dự hội nghị

Trong năm học 2019-2020, chất lượng, hiệu quả giáo dục trên địa bàn huyện tiếp tục được nâng cao theo hướng toàn diện, đảm bảo thực chất; kết quả đạt được cuối năm học cao hơn năm học trước; kết quả học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt cao, dẫn đầu toàn tỉnh về số giải nhất ở các môn thi; quy mô trường lớp ổn định, đáp ứng cơ bản nhu cầu học tập của con em Nhân dân địa phương.

Hoạt động dạy và học, các nhiệm vụ trọng tâm được Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học tích cực chỉ đạo sâu sát, triển khai thực hiện đạt kết quả tốt; nền nếp, kỷ cương trong ngành được duy trì, giữ vững; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai thực hiện quyết liệt, đúng theo chỉ đạo của các cấp. Cùng với đó, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được bồi dưỡng thường xuyên; đa số vững vàng về tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Hiện tại, toàn huyện hiện có 79 trường học với trên 41 ngàn học sinh, 81 cơ sở giáo dục mầm non tư thục; tỷ lệ học sinh vào lớp 1 và lớp 6 đạt 100%; kết quả duy trì sĩ số ở bậc mầm non và tiểu học đạt 100%, THCS đạt 99,2%; học sinh lên lớp thẳng đạt 98,7%, học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS đạt tỷ lệ 99,9%; tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn đạt 89%.

Phát huy kết quả đạt được, chủ động khắc phục khó khăn hạn chế, Phòng Gió dục và Đào tạo huyện cũng đã xác định một số phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm học 2020-2021: Đẩy mạnh công tác quản lý đối với giáo dục mầm non, tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non; tăng cường an ninh an toàn trường học; tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục trong huyện; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo…

NHẬT MINH