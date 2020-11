Nêu cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm, chủ động, tích cực phòng chống dịch COVID-19

(LĐ online) - Ngày 11/11, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm, chủ động, tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt tích cực, chủ động thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid-19

Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19. Xây dựng kịch bản ứng phó theo các tình huống dịch COVID-19, trong đó có kế hoạch cụ thể về phân công ca kíp, các nhóm luân phiên làm việc, chuyển viện, tiếp nhận người bệnh, dinh dưỡng khi có tình huống dịch bệnh xảy ra tại cơ sở. Tổ chức diễn tập phòng, chống dịch COVID-19. Bảo đảm đủ nguồn lực về trang thiết bị, vật tư tiêu hao, phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu để chủ động, sẵn sàng đáp ứng với dịch COVID-19. Chủ động chuẩn bị sẵn sàng nhân lực chuyên môn, đặc biệt nhân lực về Hồi sức tích cực, truyền nhiễm, xét nghiệm, kiểm soát nhiễm khuẩn; tổ chức đào tạo, tập huấn để nâng cao năng lực cho các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên về hồi sức tích cực trong hô hấp, điều trị ca bệnh nặng trong hồi sức cấp cứu; đào tạo về phát hiện sớm ca bệnh, truy vết người có liên quan, người tiếp xúc với ca bệnh nghi ngờ, phân luồng, cách ly; đào tạo cho các nhân viên y tế về kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm dịch bệnh.

Tuân thủ thực hiện tiêu chí bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19. Sở Y tế sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế, UBND tỉnh xem xét tạm dừng hoạt động các bệnh viện nếu xếp loại không an toàn. Các bệnh viện thường xuyên tiến hành đánh giá và cập nhật kết quả về bệnh viện an toàn lên phần mềm báo cáo trực tuyến.

Tích cực, chủ động thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế về: Quản lý những người đến khám, chữa bệnh và người chăm sóc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thông qua hệ thống Khai báo y tế điện tử. Công khai bảng thông báo các quy định hạn chế người nhà người bệnh. Sàng lọc, phân luồng, cách ly và xét nghiệm cho người nghi ngờ nhiễm COVID-19. Tăng cường sàng lọc, xét nghiệm đối với người bệnh nặng điều trị nội trú dài ngày và nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc, điều trị người bệnh nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19. Triển khai chăm sóc toàn diện tại khoa Hồi sức tích cực, khoa Truyền nhiễm và khoa có người bệnh nặng. Kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt tại các khoa điều trị bệnh nhân nặng. Phân công đơn vị hoặc cán bộ phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện đối với các nhân viên cung cấp dịch vụ thuê ngoài của bệnh viện. Bố trí nguồn nhân lực làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho phù hợp với tình hình bệnh nhân, phân công chi tiết ca kíp, chia nhóm làm việc luân phiên.

Tăng cường giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm trong cơ sở y tế: như vệ sinh tay, đeo khẩu trang... Xây dựng quy chế và triển khai hoạt động tư vấn, khám chữa bệnh từ xa. Triển khai đặt lịch khám qua điện thoại, trên website. Tăng cường sử dụng hệ thống thanh toán chi phí khám, chữa bệnh qua ngân hàng, hạn chế sử dụng tiền mặt. Triển khai khử khuẩn tiền mặt bằng tia cực tím. Báo cáo kịp thời ca bệnh nghi ngờ, ca bệnh COVID-19 về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế và UBND tỉnh.

AN NHIÊN