Tổng kết chương trình phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

(LĐ online) - Sáng 3/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường và các tổ chức tôn giáo trong tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tài Nguyên và Môi trường với các tổ chức tôn giáo tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên - Môi trường và các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Chủ trì hội nghị có ông Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các phó chủ tịch Ủy ban MTTQ. Tham dự hội nghị có bà Phạm Thanh Tuyền - Phó Ban công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, đơn vị và đại diện MTTQ các huyện, thành phố, các tổ chức tôn giáo về dự.

Phát biểu khai mạc, ông Võ Ngọc Hiệp - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Thực hiện quan điểm phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã khẳng định: “Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường”; thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên - Môi trường về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, sau hơn 4 năm triển khai tại Lâm Đồng, chương trình phối hợp đã đạt nhiều kết quả quan trọng, vận động, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức và hành động bảo vệ môi trường; góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường sống an toàn cho tất cả chúng ta.

Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thực hiện chương trình phối hợp. Là dịp đề tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong chương trình phối hợp thực hiện mục tiêu này.

Sự vào cuộc của MTTQ các cấp, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, ngành tài nguyên và môi trường, tổ chức, chức sắc các tôn giáo trong 4 năm qua đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Môi trường sống tại các khu đô thị, khu vực nông thôn tiếp tục được cải thiện theo hướng bền vững. Các bãi rác tự phát gây ô nhiễm ở khu dân cư được dẹp bỏ; việc trồng cây xanh, dọn dẹp vệ sinh nơi công cộng, nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh.... được người dân tích cực hưởng ứng. Nhận thức, hành vi của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong việc bảo vệ môi trường ngày càng chuyển biến tích cực.

Các tổ chức, chức sắc tôn giáo đã lồng ghép trong các buổi rao giảng giáo lý, giáo luật, với phương châm “tốt đời, đẹp đạo” đã lồng ghép tuyên truyền tác hại của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, vận động tín đồ thực hiện giữ gìn vệ sinh chung, trước hết tại gia đình, khu dân cư, ngoài xã hội bằng những việc làm cụ thể như: Sạch bếp, sạch nhà, sạch ngõ, chăn nuôi hợp vệ sinh… Một số cơ sở Công giáo, Tin Lành trong dịp Lễ Giáng sinh hàng năm đã sử dụng những vật dụng phế thải, tận dụng rác tái chế trang trí trong khuôn viên nhà thờ tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và các tầng lớp nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương các kết quả đạt được của chương trình phối hợp trong hơn 4 năm qua. Nhờ đó, môi trường sống tại khu dân cư, khu đô thị, khu vực nông thôn tiếp tục được cải thiện theo hướng bền vững. Các bãi rác tự phát gây ô nhiễm ở khu dân cư được bà con dọn sạch, trồng thêm nhiều hoa, cây xanh, nạo vét kênh mương... giúp đường làng, ngõ phố ngày càng xanh - sạch - đẹp hơn. Qua đó, tạo sự đồng thuận cao, thể hiện trách nhiệm của các tổ chức tôn giáo, các mô hình bảo vệ môi trường ở khu dân cư đã có sự tác động lan tỏa mạnh mẽ. Để tiếp tục phát huy nhân rộng nhiều mô hình mới, cách làm hay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ngành chức năng, các tổ chức tôn giáo cần phát huy trách nhiệm hơn nữa để tiếp tục làm tốt chương trình ký kết đặt ra. Thể hiện tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, cùng chia sẻ, chung tay góp sức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại địa phương ngày càng tốt hơn và theo hướng bền vững.

Tại hội nghị, nhiều chương trình phối hợp tiếp tục được ký kết, như: Chương trình tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; chương trình tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông; chương trình phát huy vai trò các tôn giáo tham gia xã hội hóa giáo dục mầm non, y tế, dạy nghề và trợ giúp xã hội được ký kết nhằm phát huy tốt hiệu quả trong giai đoạn tới; góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Dịp này, có 22 tập thể và 23 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và giấy khen của sở Tài Nguyên và Môi trường vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

NGUYỆT THU