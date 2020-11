Ba doanh nghiệp tại TP Bảo Lộc đóng góp ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung

(LĐ online) - Ngày 3/11, Liên đoàn Lao động TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp nhận kinh phí và hiện vật do 3 doanh nghiệp đóng chân tại Khu công nghiệp Lộc Sơn đóng góp san sẻ cùng đồng bào vung lũ miền Trung.

Công ty TNHH Merkava Việt Nam trao kinh phí ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ

Theo đó, các doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai, gồm: Công ty TNHH May mặc First Team Việt Nam - Lâm Đồng, ủng hộ 57,7 triệu đồng, Công ty TNHH Merkava Việt Nam, ủng hộ 25 triệu đồng. Đây là số tiền được cán bộ, đoàn viên công đoàn và công nhân lao động đang làm việc tại các công ty đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Trong khi đó, Công ty Young Shin Vina, ủng hộ 300 áo thun và áo sơmi san sẻ cùng đồng bào vùng lũ miền Trung.

Theo bà Nguyễn Hà Thanh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Bảo Lộc, trước những thiệt hại quá lớn về người và của mà bão lũ đã gây ra đối với người dân miền Trung trong thời gian qua, đơn vị đã và đang kêu gọi các công đoàn cơ sở chung tay đóng góp giúp đỡ đồng bào vùng lũ khắc phục hậu quả. Đây là việc làm ý nghĩa thể hiện truyền thống “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt nên nhận được sự đồng hoành chung tay của các doanh nghiệp, cán bộ, đoàn viên và người lao động. Hiện tại, việc kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung đang tiếp tục được Liên đoàn Lao động thành phố và các công đoàn cơ sở triển khai. Hy vọng rằng, trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự đồng hành, đóng góp của các doanh nghiệp, đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Bảo Lộc, đến ngày 3/11, đơn vị đã tiếp nhận hơn 700 triệu đồng do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, nhà hảo tâm và Nhân dân đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

KHÁNH PHÚC