32,6% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội

(LĐ online) - Ngày 24/12, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm triển khai nhiệm vụ công tác ngành năm 2021.

Tại điểm cầu Trung ương có sự tham gia của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Đặng Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Đậu Tú Lan - Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh, đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm 2020, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thiên tai bão lũ... gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đời sống, sinh hoạt của người dân, song ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung, quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu thu, phát triển người tham gia bảo hiểm

Số người tham gia bảo hiểm xã hội ước đạt 16,101 triệu người, chiếm khoảng 32,6% so với lực lượng lao động trong độ tuổi (tăng 327 nghìn người so với năm 2019); số người tham gia bảo hiểm tự nguyện ước đạt 13,29 triệu người, đạt tỷ lệ khoảng 27% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 87,93 triệu người, tăng 1,99 triệu người so với năm 2019. Tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện ước đạt 387.168 tỷ đồng, đạt 100,75% kế hoạch (tăng 18.987 tỷ đồng so với năm 2019).

Cũng trong năm 2020, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã hoàn thiện và đưa vào triển khai thành công ứng dụng bảo hiểm xã hội trên nền tảng thiết bị di động “VssID - Bảo hiểm Xã hội số”, qua đó cung cấp các chức năng, tiện ích cho người tham gia và thụ hưởng các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe tham luận của các cơ quan trung ương và địa phương nhằm làm rõ hơn báo cáo và gợi mở các giải pháp cụ thể của từng đơn vị trong việc đẩy mạnh hoạt động ngành trong thời gian tới. Sau khi nghe chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng và phát động phong trào thi đua yêu nước của toàn ngành bảo hiểm xã hội.

N.MINH