Đà Lạt bảo đảm an toàn giao thông dịp cuối năm

Ngày 3/12, Công an TP Đà Lạt cho biết, như mọi năm lượng người và phương tiện tham gia giao thông thường tăng mạnh dịp cuối năm, nên tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) có chiều hướng diễn biến phức tạp. Do đó, ngành chức năng TP Đà Lạt đã và đang triển khai các biện pháp, giải pháp nhằm làm tốt công tác bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn.

Công an TP Đà Lạt thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn, xe chở quá khổ, quá tải

UBND TP Đà Lạt đã chỉ đạo Công an thành phố tăng cường rà soát, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về an toàn giao thông của các phương tiện tham gia giao thông không có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên toàn địa bàn TP Đà Lạt, nhất là khu vực trung tâm thành phố; tăng cường kiểm tra xử lý đối với các hành vi tham gia lưu thông vào giờ cấm, giờ cao điểm khi không được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền; các xe tham gia lưu thông chở sắt, thép không có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông cho người tham gia giao thông xung quanh, đặc biệt là chở sắt thép vượt quá thùng xe, chạy với tốc độ cao gây nguy hiểm cho Nhân dân và du khách.

Hiện Công an TP Đà Lạt đã và đang triển khai các giải pháp tăng cường tập trung vào các chuyên đề như: tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, xử lý lái xe vi phạm sử dụng ma túy và rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn từ nay đến hết năm 2020; xử lý phương tiện không đảm bảo điều kiện lưu hành; phòng, chống đua xe trái phép; xe tải chở quá khổ, quá tải;…

C.PHONG